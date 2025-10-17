Multi от Минфин
українська
17 октября 2025, 18:29

Бюджетный комитет Рады одобрил проект госбюджета-2026

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа написала на своей странице в Facebook.

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые изменения

Ключевые изменения, которые предлагает правительству внести в проект Госбюджета (в формате Бюджетных выводов Верховной Рады):

В сфере обороны:
рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения «Альфа» СБУ и СВР.

В сфере образования:

  • разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%,
  • принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно педагогических работников учреждений высшего образования,
  • направить 500 млн. грн. на обеспечение материально-технической базы релокированных учреждений высшего образования с прифронтовых территорий.

В сфере здравоохранения:

  • рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно до 15,1 млрд грн, что уже заложено в проекте бюджета),
  • определить Минздравом ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от ГУД и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн.

Для местных бюджетов:

  • при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность населения населения по данным Госстата, а количество ВПЛ по данным Минсоца,
  • проработать вопрос погашения разницы в тарифах,
  • рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин.

В социальной сфере:

  • правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы по уходу на пенсию и осуществление таким лицам индексации пенсий на общих условиях),
  • увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.

Для поддержки бизнеса:

  • не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель,
  • предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки — на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса в результате войны,
  • рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации с/х техники, а также дополнительные средства в поддержку с/х производителей.

«Ожидаем разбирательство в зале 21−22 октября», — отметила Пидласа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
