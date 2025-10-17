Бюджетный комитет рекомендует правительству повысить зарплаты военным

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал инициативу, рекомендующую правительству пересмотреть размер заработной платы военнослужащим в сторону увеличения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Решение было принято из-за поддержки соответствующей правки к бюджетному законопроекту, поданной народной депутатом Анной Пуртовой.

Пока нет конкретных деталей относительно того, насколько именно будут повышены выплаты военным.

Железняк отмечает, что это только поручение, и правительство теоретически может его проигнорировать.

Народный депутат также добавил, что большинство его собственных поправок в бюджет направлено на перераспределение средств. Он предлагает забрать финансирование из «популистических расходов» (например, «кэшбэк», телемарафон, «стратегические коммуникации») и направить их на нужды армии.

Финальные детали, включая размеры повышения, станут известны после того, как проект закона будет подготовлен ко второму чтению.