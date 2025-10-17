В «Дие» появилась новая облигация — «Лисичанск»

В приложении «Дия» стала доступна облигация «Лисичанск» с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года. Об этом сообщает первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как приобрести

Откройте приложение.

Выберите раздел Военные облигации.

Выберите облигацию, партнера и количество.

Подпишите и оплатите.

По словам Федорова, украинцы уже приобрели более 21,5 млн военных облигаций через «Дию». Это почти 22,4 млрд грн прямой помощи для Сил обороны.

«Каждая приобретенная военная облигация обеспечивает наших военных техникой, провизией и медикаментами, а также укрепляет экономику», — отметил он.