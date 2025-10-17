Multi от Минфин
17 октября 2025, 14:35 Читати українською

HSBC прогнозирует, что цена на золото может достичь $5 000 в 2026 году

Банк HSBC значительно повысил свой прогноз по цене на золото, предполагая, что стоимость драгоценного металла может достичь $5 000 за тройскую унцию в 2026 году. Основными факторами, которые будут подпитывать этот рост, называют усиление геополитического напряжения, экономическую неопределенность и ослабление доллара США. Об этом сообщает Reuters.

Банк HSBC значительно повысил свой прогноз по цене на золото, предполагая, что стоимость драгоценного металла может достичь $5 000 за тройскую унцию в 2026 году.
Фото: НБУ

Новые прогнозы и причины роста

В пятницу, 17 октября, цена на золото уже установила очередной рекорд, поднявшись до $4 378,69 за тройскую унцию, и направляется к самому недельному росту с декабря 2008 года.

HSBC поднял средний прогноз цены на золото на 2025 год на $100 — до $3 455 за тройскую унцию.

«Ралли золота, вероятно, будет продолжаться в течение первой половины 2026 года из-за геополитических рисков, неопределенности экономической политики и роста государственного долга», — заявили в банке.

В отличие от предыдущих периодов роста, HSBC считает, что большинство новых пришедших на рынок инвесторов останутся даже после спада ралли. Их интерес обусловлен не только потенциальным ростом цены, но и ключевой ролью золота как убежища и диверсификатора рисков.

Противоположный взгляд: ANZ ожидает спад

Поддержку ценам на золото, как ожидается, будет оказывать и цикл понижения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Однако HSBC отмечает, что положительное влияние от смягчения монетарной политики, как правило, угасает по мере завершения цикла.

Тем временем банк ANZ обнародовал более умеренный прогноз. Аналитики ANZ ожидают, что цена золота достигнет пика около $4 600 за тройскую унцию до июня 2026 года, после чего начнется постепенный спад. Этот спад связывают с завершением цикла смягчения политики ФРС и появлением большей ясности экономического роста США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 октября 2025, 16:38
#
В 2025-му.
