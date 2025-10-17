Министр обороны Украины Денис Шмигаль сообщил об успешных договоренностях, достигнутых на очередном заседании в формате «Рамштайн», которые укрепят оборонные возможности Украины. Общая сумма новых взносов от партнеров превысила $1,1 млрд.
Украина получит помощь от союзников в формате «Рамштайн» более чем на $1,1 миллиарда
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По словам Шмыгаля, значительный объем новых средств будет направлен на закупки непосредственно у украинской оборонной промышленности, а также потребности в беспилотных аппаратах и средствах РЭБ.
Он отметил, что взносы в PURL (инициативы в поддержку украинской устойчивости) на общую сумму не менее $422 млн уже поступили или были задекларированы более половиной стран-членов НАТО.
Новые взносы на закупку из украинской индустрии — $715 млн:
- Норвегия — $600 млн на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку.
- Нидерланды — $106 млн на ударные и разведывательные БПЛА.
- Канада — $8 млн на дроны-перехватчики.
- Исландия — $4 млн в рамках «Данской модели».
Военная помощь:
- Швеция — $8 млрд на помощь безопасности Украины в 2026—2027 годах.
- Чехия — новый пакет на $72 млн
- Канада — $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты ракет.
- Португалия — $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU.
- Финляндия готовит 13-й пакет военной помощи.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии