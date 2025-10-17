Украина получит помощь от союзников в формате «Рамштайн» более чем на $1,1 миллиарда

Министр обороны Украины Денис Шмигаль сообщил об успешных договоренностях, достигнутых на очередном заседании в формате «Рамштайн», которые укрепят оборонные возможности Украины. Общая сумма новых взносов от партнеров превысила $1,1 млрд.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Шмыгаля, значительный объем новых средств будет направлен на закупки непосредственно у украинской оборонной промышленности, а также потребности в беспилотных аппаратах и средствах РЭБ.

Он отметил, что взносы в PURL (инициативы в поддержку украинской устойчивости) на общую сумму не менее $422 млн уже поступили или были задекларированы более половиной стран-членов НАТО.

Новые взносы на закупку из украинской индустрии — $715 млн:

Норвегия — $600 млн на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку.

Нидерланды — $106 млн на ударные и разведывательные БПЛА.

Канада — $8 млн на дроны-перехватчики.

Исландия — $4 млн в рамках «Данской модели».

Военная помощь: