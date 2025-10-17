Защита энергоинфраструктуры: аудит Счетной палаты выявил системные недостатки и незавершенность работ

Счетная палата Украины провела аудит экспериментального проекта по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора за 2023−2024 годы и выявила ряд системных недостатков, которые привели к незавершенности работ и неэффективному использованию средств. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Незавершенность и непрозрачность

Проект, координатором которого выступило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, преследовал цель защита объектов энергосистемы от российских атак. На его финансирование было предусмотрено 35,9 млрд. грн., однако использовано лишь 18,71 млрд. грн.

Аудиторы установили, что проект имел несовершенную систему мониторинга и отчетности и существенные пробелы на этапе планирования.

Ключевые проблемы, выявленные Счетной палатой:

Низкий уровень готовности: К концу 2024 года работы остались незавершенными. Средний уровень готовности защитных сооружений от БПЛА составил менее 75% от плана, а фортификационных сооружений противоракетной защиты — менее 25%.

Нехватка опыта: Агентство восстановления, не являющееся профильным органом в сфере защиты энергетической инфраструктуры, не имело опыта в разработке специализированных инженерных решений. Аналогичная нехватка опыта выявлена в региональных службах восстановления и подрядчиков.

Непрозрачные закупки: Проект реализовывался по упрощенной процедуре «проектируй-строй», не имеющей должного урегулирования. Закупки производились через прямые договоры без открытых торгов, что существенно снизило уровень прозрачности и конкуренции.

Финансовые нарушения

Аудит также выявил финансовые нарушения из-за недостаточного контроля со стороны заказчиков (Служб восстановления):

Завышение договорной цены, размера и стоимости работ.

Неотражение в учете долговых обязательств.

Счетная палата отметила необходимость срочно скорректировать договорную стоимость работ и сметную документацию в регионах.

Аудиторы призвали правительство и профильные министерства внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы определить четкие требования к планированию, реализации и отчетности по экспериментальным проектам.

Счетная палата подчеркнула, что все выявленные ошибки необходимо учесть при реализации нового аналогичного проекта, утвержденного правительством в феврале 2025 года во избежание повторения системных просчетов.

В ходе аудита были устранены отдельные недостатки: скорректирована завышенная стоимость выполненных работ на общую сумму более 29,8 млн грн.