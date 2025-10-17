Multi от Минфин
українська
17 октября 2025, 13:09

Защита энергоинфраструктуры: аудит Счетной палаты выявил системные недостатки и незавершенность работ

Счетная палата Украины провела аудит экспериментального проекта по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора за 2023−2024 годы и выявила ряд системных недостатков, которые привели к незавершенности работ и неэффективному использованию средств. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Счетная палата Украины провела аудит экспериментального проекта по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора за 2023−2024 годы и выявила ряд системных недостатков, которые привели к незавершенности работ и неэффективному использованию средств.
Фото: rp.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Незавершенность и непрозрачность

Проект, координатором которого выступило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, преследовал цель защита объектов энергосистемы от российских атак. На его финансирование было предусмотрено 35,9 млрд. грн., однако использовано лишь 18,71 млрд. грн.

Аудиторы установили, что проект имел несовершенную систему мониторинга и отчетности и существенные пробелы на этапе планирования.

Ключевые проблемы, выявленные Счетной палатой:

  • Низкий уровень готовности: К концу 2024 года работы остались незавершенными. Средний уровень готовности защитных сооружений от БПЛА составил менее 75% от плана, а фортификационных сооружений противоракетной защиты — менее 25%.
  • Нехватка опыта: Агентство восстановления, не являющееся профильным органом в сфере защиты энергетической инфраструктуры, не имело опыта в разработке специализированных инженерных решений. Аналогичная нехватка опыта выявлена в региональных службах восстановления и подрядчиков.
  • Непрозрачные закупки: Проект реализовывался по упрощенной процедуре «проектируй-строй», не имеющей должного урегулирования. Закупки производились через прямые договоры без открытых торгов, что существенно снизило уровень прозрачности и конкуренции.

Финансовые нарушения

Аудит также выявил финансовые нарушения из-за недостаточного контроля со стороны заказчиков (Служб восстановления):

  • Завышение договорной цены, размера и стоимости работ.
  • Неотражение в учете долговых обязательств.

Счетная палата отметила необходимость срочно скорректировать договорную стоимость работ и сметную документацию в регионах.

Аудиторы призвали правительство и профильные министерства внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы определить четкие требования к планированию, реализации и отчетности по экспериментальным проектам.

Счетная палата подчеркнула, что все выявленные ошибки необходимо учесть при реализации нового аналогичного проекта, утвержденного правительством в феврале 2025 года во избежание повторения системных просчетов.

В ходе аудита были устранены отдельные недостатки: скорректирована завышенная стоимость выполненных работ на общую сумму более 29,8 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Я. ..
Я. ..
17 октября 2025, 13:34
#
Ну, початок не поганий, а далі що? Прізвища відповідальних осіб? Яка відповідальність буде застосована до осіб причетних до цього? Чи буде як з простроченими снарядами для ЗСУ, 40 лярдів витратили, а потім за пару тижнів зам`яли і вже ніхто і не згадає, наче і не було нічого:)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 октября 2025, 15:13
#
Чтобы оставлять «умные комментарии» рекомендую перейти по ссылке и прочитать ОРИГИНАЛ сообщения от «счетной палаты».
…З метою подолання наслідків атак і забезпечення стійкості енергосистеми у 2023−2024 роках Кабінет Міністрів України (Уряд) реалізував експериментальний проект із будівництва, реконструкції та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу…

Уверен, что «эксперты» знают что такое «экспериментальный проект» и какие требования к его реализации.

…Загалом на фінансування проекту протягом 2023−2024 років було передбачено 35,9 млрд грн, із яких фактично надійшло 29,97 млрд грн, а було використано лише 18,71 млрд грн…

Конечно, для экспертов не секрет, как финансируются подобные проекты и из каких источников.

…- мав належну нормативно-правову основу та визначену мету, але неповною мірою відповідав вимогам сучасного проектного менеджменту…

Эксперты конечно знают почему «экспериментальные» проекты могут иметь подобные «проблемы».

…мав фінансове забезпечення з непрогнозованих та несталих джерел…
Ну и вывод —
…Уряду доручити: відповідним міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, уповноваженому органу у сфері захисту критичної інфраструктури підготувати та внести на розгляд Уряду проєкт нормативно-правового акта (актів), що визначає поняття, мету, підходи до реалізації та вимоги до звітування за результатами виконання експериментальних проєктів…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 октября 2025, 15:15
#
Вопрос для «экспертов» которые своими комментариями подчеркнули «глубину» своих знаний и пробили очередное ДНО -так кто и что украл? И у кого?
Или, как обычно …аби що ляпнуть???
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
