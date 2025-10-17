Paxos по ошибке выпустила 300 трлн токенов PYUSD, Kraken покупает Small Exchange за $100 млн: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Технический сбой в Paxos: провайдер ошибочно выпустил 300 триллионов PYUSD, повлекши сбои в DeFi

Провайдер инфраструктуры Paxos, обслуживающей стейблкоин PYUSD от PayPal, 15 октября 2025 года случайно выпустил огромное количество токенов — 300 триллионов PYUSD.

Компания Paxos объяснила, что инцидент произошел из-за внутренней технической ошибки, а не вследствие взлома. Проблему удалось быстро устранить: менее чем за полчаса все ошибочно выпущенные токены были сожжены (уничтожены), после чего было выпущено корректное количество — 300 миллионов PYUSD.

Несмотря на скорую поправку, инцидент вызвал кратковременные сбои в работе DeFi-протоколов. Как мера пресечения, децентрализованная кредитная платформа Aave была вынуждена временно приостановить операции со «стейблкоином» PayPal.

После этого события курс PYUSD ненадолго потерял привязку к доллару США, но быстро восстановил паритет, как только техническая ошибка была исправлена.

В Австралии могут ограничить криптобанкоматы из-за высокого риска отмывания денег и мошенничества

Министр внутренних дел Австралии Тони Берке инициировал законодательные изменения, которые дадут Генеральному директору Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) право ограничивать или полностью запрещать финансовые продукты и услуги с повышенным риском отмывания денег.

CEO AUSTRAC Брендан Томас поддержал инициативу, отметив, что новые полномочия позволят агентству быстрее реагировать на вызовы, в частности, связанные с криптовалютами. Он подчеркнул, что криптобанкоматы представляют особый риск из-за возможности быстрого и почти анонимного перевода средств.

«Мы до сих пор наблюдаем недопустимый уровень риска отмывания денег через некоторые каналы. К примеру, криптовалютные транзакции все чаще интегрируются в схемы отмывания, а криптобанкоматы несут еще большие риски», — заявил Томас.

Рабочая группа AUSTRAC привела тревожную статистику, подтверждающую необходимость регулирования:

Резкий рост: Количество криптобанкоматов в Австралии за шесть лет возросло с 23 до 2000 года.

Объемы транзакций: Ежегодно через эти устройства происходит около 150 000 транзакций на сумму свыше $275 млн.

Высокая уязвимость: Шокирующие 85% активных пользователей этих устройств оказались либо жертвами мошенничества, либо лицами, заставившими переводить средства.

Группа риска Наиболее активными пользователями являются люди в возрасте 50−70 лет, на которых приходится почти 72% транзакций. AUSTRAC считает эту возрастную категорию наиболее уязвимой к финансовым злоупотреблениям.

Объем ликвидаций превысил $715 млн на фоне падения биткоина

Вчера, 16 октября, вечером биткоин в моменте упал до $107 662, но затем несколько отыграл свои позиции.

В течение 24 часов объем ликвидаций фьючерсных контрактов на рынке криптовалют превысил $715 миллионов. За этот период были принудительно закрыты позиции почти 206 тысяч трейдеров.

Больше всего пострадали те, кто играл на повышение (лонг-позиции), потеряв более $530 млн, тогда как убытки «шортистов» составили около $187 млн. Основные потери пришлись на торговлю биткоином ($235 млн) и Ethereum ($160 млн).



Kraken покупает Small Exchange за $100 млн: биржа создает плацдарм в США для торговли криптодеривативами

Криптовалютная биржа Kraken объявила о приобретении американского рынка деривативов Small Exchange у IG Group. Сумма сделки, составляющая $100 миллионов, позволит Kraken выйти на рынок, находящийся под наблюдением Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Целью этого стратегического шага является создание полноценной деривативной площадки в Соединенных Штатах. Руководство Kraken ожидает, что это значительно укрепит ее позиции на самом крупном финансовом рынке мира.

Small Exchange имеет статус Designated Contract Market (DCM) — регулируемого рынка деривативов. Получение этого статуса позволит Kraken под наблюдением CFTC:

Разрабатывать и создавать рынки биржевых деривативов.

Запустить в США нативный пакет деривативных продуктов, который дополнит существующую глобальную торговую инфраструктуру Kraken.

Биржа подчеркивает, что это откроет доступ к «высокоэффективным, прозрачным и регулируемым продуктам» для американских инвесторов.