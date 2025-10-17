Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира. И это не Месси

Первое место среди самых высокооплачиваемых футболистов занял Криштиану Роналду. Его зарплата в фтбольном клубе Аль-Наср составляет $230 млн, а вне спорта он заработал за год $50 млн, сообщает Forbes.

Для подсчетов были учтены доходы игроков в спорте (зарплаты, бонусы, призовые, имиджевые права) и внеспортивные доходы (спонсорские соглашения, бизнес и т. п. ) за год.

По результатам исследования топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду (Аль-Наср) — $280 млн (230+50)

Лионель Месси (Интер Майами) — 130 (60+70)

Карим Бензема (Аль-Иттихад) — 104 (100+4)

Килиан Мбаппе (Реал) — 95 (70+25)

Эрлинг Голланд (Манчестер Сити) — 80 (60+20)

Винисиус Жуниор (Реал) — 60 (40+20)

Мохаммед Салах (Ливерпуль) — 55 (35+20)

Садио Мане (Аль-Наср) — 54 (50+4)

Джуд Беллингем (Реал) — 44 (29+15) млн

Ламин Ямаль (Барселона) — 43 (33+10)

Сколько всего денег у Роналду

Как сообщал «Минфин», за всю карьеру Роналду заработал около $1,9 млрд. Это делает его самым богатым в истории футболистом — состояние Лионеля Месси оценивается в $1,7 млрд.

Среди всех спортсменов Криштиану занимает третье место, больше денег — у звезды НБА Майкла Джордана и гольфиста Тайгера Вудса.