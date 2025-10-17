Первое место среди самых высокооплачиваемых футболистов занял Криштиану Роналду. Его зарплата в фтбольном клубе Аль-Наср составляет $230 млн, а вне спорта он заработал за год $50 млн, сообщает Forbes.
Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира. И это не Месси
Для подсчетов были учтены доходы игроков в спорте (зарплаты, бонусы, призовые, имиджевые права) и внеспортивные доходы (спонсорские соглашения, бизнес
По результатам исследования топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит следующим образом:
Криштиану Роналду (Аль-Наср) — $280 млн (230+50)
Лионель Месси (Интер Майами) — 130 (60+70)
Карим Бензема (Аль-Иттихад) — 104 (100+4)
Килиан Мбаппе (Реал) — 95 (70+25)
Эрлинг Голланд (Манчестер Сити) — 80 (60+20)
Винисиус Жуниор (Реал) — 60 (40+20)
Мохаммед Салах (Ливерпуль) — 55 (35+20)
Садио Мане (Аль-Наср) — 54 (50+4)
Джуд Беллингем (Реал) — 44 (29+15) млн
Ламин Ямаль (Барселона) — 43 (33+10)
Сколько всего денег у Роналду
Как сообщал «Минфин», за всю карьеру Роналду заработал около $1,9 млрд. Это делает его самым богатым в истории футболистом — состояние Лионеля Месси оценивается в $1,7 млрд.
Среди всех спортсменов Криштиану занимает третье место, больше денег — у звезды НБА Майкла Джордана и гольфиста Тайгера Вудса.
