Индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти — Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия прекратит покупать нефть из России, основного своего поставщика.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сообщили, что правительство официально не уведомляло их о прекращении закупок российской нефти. Источники заявили, что будет трудно немедленно прекратить покупать российскую нефть, поскольку внезапный переход к покупке другой сырой нефти приведет к росту мировых цен на нефть и будет угрожать разгаром инфляции.

Согласно правительственным данным, с апреля по сентябрь, за первые шесть месяцев этого финансового года, Индия импортировала 1,75 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, при этом ее доля сократилась до примерно 36% от общего импорта нефти Индией с 40% за аналогичный период прошлого года.

Импорт сырой нефти из США в Индию вырос на 6,8% в годовом исчислении до примерно 213 000 баррелей в сутки, что составляет 4,3% импорта.

Данные также свидетельствуют, что доля ближневосточной нефти за шесть месяцев до сентября 2025 года выросла с 42% до 45%.

США давят на Индию

Напомним, 27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии. Пошлины были введены Дональдом Трампом для Индии, в частности, за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

В свою очередь Индия заявила 16 октября, что двумя главными целями страны являются обеспечение стабильных цен на энергоносители и безопасность поставок. «Нашим постоянным приоритетом было защищать интересы индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.