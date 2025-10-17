Multi от Минфин
17 октября 2025, 11:02

Индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти — Reuters

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия прекратит покупать нефть из России, основного своего поставщика.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сообщили, что правительство официально не уведомляло их о прекращении закупок российской нефти. Источники заявили, что будет трудно немедленно прекратить покупать российскую нефть, поскольку внезапный переход к покупке другой сырой нефти приведет к росту мировых цен на нефть и будет угрожать разгаром инфляции.

Согласно правительственным данным, с апреля по сентябрь, за первые шесть месяцев этого финансового года, Индия импортировала 1,75 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, при этом ее доля сократилась до примерно 36% от общего импорта нефти Индией с 40% за аналогичный период прошлого года.

Импорт сырой нефти из США в Индию вырос на 6,8% в годовом исчислении до примерно 213 000 баррелей в сутки, что составляет 4,3% импорта.

Данные также свидетельствуют, что доля ближневосточной нефти за шесть месяцев до сентября 2025 года выросла с 42% до 45%.

США давят на Индию

Напомним, 27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии. Пошлины были введены Дональдом Трампом для Индии, в частности, за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

В свою очередь Индия заявила 16 октября, что двумя главными целями страны являются обеспечение стабильных цен на энергоносители и безопасность поставок. «Нашим постоянным приоритетом было защищать интересы индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

