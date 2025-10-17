Два часа со светом, четыре — без: энергетики прогнозируют какие будут отключения зимой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 октября 2025, 8:43 Читати українською

Два часа со светом, четыре — без: энергетики прогнозируют какие будут отключения зимой

Украинцам следует готовиться к дефициту электроэнергии и длительным отключениям зимой: 4 часа без света, 2 — со светом, сообщает УП со ссылкой на источники в энергоотрасли.

Украинцам следует готовиться к дефициту электроэнергии и длительным отключениям зимой: 4 часа без света, 2 — со светом, сообщает УП со ссылкой на источники в энергоотрасли.

«Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий „4×2“: четыре часа без света, два — со светом», — прогнозирует представитель одной из государственных энергетических компаний.

Самая сложная ситуация ожидается в прифронтовых и приграничных областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

По словам собеседника, ключевая проблема — ограниченные возможности противовоздушной обороны обеспечить стопроцентную защиту энергетических объектов.

«Если на один объект летит 30−50 дронов и ракет, даже самые мощные системы не способны перехватить все. Для остановки энергоблока иногда достаточно одного точного попадания», — объясняет он.

Повреждение подстанций технически можно устранить за 2−3 недели, однако это не решает проблему, если нет доступного генерации для покрытия спроса.

Отключения продолжаются

Как сообщает «Укрэнерго», 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.

Графики отключений не относятся к бытовым потребителям, но ситуация может измениться. В частности, в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+39
Я. ..
Я. ..
17 октября 2025, 9:53
#
«Дві години зі світлом, чотири — без: енергетики прогнозують які будуть відключення взимку»

Ну воно ж не буде так, щоб укренерго слідувало своїм же прогнозам і графікам — ну не буває так)) Значить будуть люди довше ніж чотири години без світла сидіти.

Питання в іншому, влада утримує частину населення примусово, як скот в концтаборі, а через це їх сім`ї не хочуть виїжджати закордон, АЛЕ, вже по суті через 4 місяці, буде 4 роки як триває повномасштабна війна, але у влади немає жодних думок, як забезпечити людей такою базовою річчю як світло, кошти виділяють, податки і ціни на електроенергію піднімають, але все одно сидіть без світла) Ніхто ж не задавався питанням, чи виключають світло на Банковій, або в Буковелі десь?))

Вже ж і депутати розповідали, і відео є на ютубі, де у Верховній зраді України та Офісі найпотужнішого усі лампочки горять, кондиціонери на опалення виставлені, а ви холопи економте світло коли ви вдома))

Де реалізація тих мільярдів доларів і євро наданих на відновлення енергетики — не ясно, чому додумалися в Харкові навчальні заклади під землю перенести, а в енергетичному питанні за чотири роки не можуть придумати щось аналогічне, коштів же надають хоч роздавай, аби не розпилювали тільки бюджети)

І якщо ви ну не можете забезпечити власну армію і захист своїх громадян, навіть забезпечити власних громадян світлом без перебоїв — то навіщо ви утримуєте їх тут, якщо тисячі людей лісами і полями тікають з концтабору?) парадокс)
+
0
VladimirVG
VladimirVG
17 октября 2025, 10:30
#
Попіли в нашій карїні ніхто не відміняв звісно, але і факт того, що генерацію і розподіл захистити можна тільки умовно, теж. Ну навіть якщо закопати ті мільярди в прямому сенсі (закопати під землю підстанції, возвести саркофаги над генерацією), одного-двох точних влучань буде достатньо, щоб звести все нанівець. «Тренер по стрільбі завжди переможе тренера по боротьбі» ©
+
+28
Skeptik777
Skeptik777
17 октября 2025, 10:01
#
Ну воно ж не буде так, щоб укренерго слідувало своїм же прогнозам і графікам — ну не буває так Значить будуть люди довше ніж чотири години без світла сидіти.
Будуть… і довше без світла, і менше без світла.
З твого поста можна зробити висновок, що Укренерго то диверсанти, там сплять і бачать, щоб нас…ати населенню і промисловості.
Де ті мільярди на відновлення? Та ти сидиш і строчиш пости саме тому, що за ті мільярди відновили електропостачання. І далі відновлюють. І щодо вимикати лампочки у ВРУ… то такий крінж, що аж смішно слухати. 10 кВт тобі на всю Україну аж так запоможуться, що все, блекаутів не буде, якщо вимкнути ВРУ. А якщо ще й Кабмін вимкнути, то продаватимемо енергію вагонами.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 октября 2025, 11:06
#
«Хорошая» новость от фиаловских СМИ! Ну и конечно …источник в одной из гос компаний… не известен!
Особенно после того как эти «патриотические» СМИ. перед новым 2025 годом рассказывали о подорожании доставки газа для бытовых потребителей, потоv в феврале, о том что с 1 марта на АЗС не будут продавать бензин, а в аптеках не будет лекарств и много другой «патриотической» МАЯЧНИ!
Странно, почему не дают совет, запасаться электричеством в прок .
То что с электроэнергией будут проблемы, это понятно уже третий год подряд. Но как-то страна живет и работает.
Вопрос в другом -какой смысл постоянно тиражировать «страшилки»? Кому от этого легче?
Ну, а для местной публики какая разница? У всех (со слов «публики») все «ок» с доходами и у каждого должно быть минимум по два генератора с запасом бензина, минимум 40 кв м солнечных батарей и прочей энергосберегающей атрибутики.
+
0
Lololoq
Lololoq
17 октября 2025, 11:19
#
Новый фильм этой зимой: «Зеркальный ответ 4×2».
Превью для фильма: Белгород сидел 2 часа без света, а на территории всей страны Украины света не будет «4×2» в течении всей зимы.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BIlE и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами