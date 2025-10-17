Два часа со светом, четыре — без: энергетики прогнозируют какие будут отключения зимой

Украинцам следует готовиться к дефициту электроэнергии и длительным отключениям зимой: 4 часа без света, 2 — со светом, сообщает УП со ссылкой на источники в энергоотрасли.

«Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий „4×2“: четыре часа без света, два — со светом», — прогнозирует представитель одной из государственных энергетических компаний.

Самая сложная ситуация ожидается в прифронтовых и приграничных областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

По словам собеседника, ключевая проблема — ограниченные возможности противовоздушной обороны обеспечить стопроцентную защиту энергетических объектов.

«Если на один объект летит 30−50 дронов и ракет, даже самые мощные системы не способны перехватить все. Для остановки энергоблока иногда достаточно одного точного попадания», — объясняет он.

Повреждение подстанций технически можно устранить за 2−3 недели, однако это не решает проблему, если нет доступного генерации для покрытия спроса.

Отключения продолжаются

Как сообщает «Укрэнерго», 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.

Графики отключений не относятся к бытовым потребителям, но ситуация может измениться. В частности, в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.