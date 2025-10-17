Украинцам следует готовиться к дефициту электроэнергии и длительным отключениям зимой: 4 часа без света, 2 — со светом, сообщает УП со ссылкой на источники в энергоотрасли.
Два часа со светом, четыре — без: энергетики прогнозируют какие будут отключения зимой
«Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий „4×2“: четыре часа без света, два — со светом», — прогнозирует представитель одной из государственных энергетических компаний.
Самая сложная ситуация ожидается в прифронтовых и приграничных областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.
По словам собеседника, ключевая проблема — ограниченные возможности противовоздушной обороны обеспечить стопроцентную защиту энергетических объектов.
«Если на один объект летит 30−50 дронов и ракет, даже самые мощные системы не способны перехватить все. Для остановки энергоблока иногда достаточно одного точного попадания», — объясняет он.
Повреждение подстанций технически можно устранить за 2−3 недели, однако это не решает проблему, если нет доступного генерации для покрытия спроса.
Отключения продолжаются
Как сообщает «Укрэнерго», 17 октября запланировано продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.
Графики отключений не относятся к бытовым потребителям, но ситуация может измениться. В частности, в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.
Ну воно ж не буде так, щоб укренерго слідувало своїм же прогнозам і графікам — ну не буває так)) Значить будуть люди довше ніж чотири години без світла сидіти.
Питання в іншому, влада утримує частину населення примусово, як скот в концтаборі, а через це їх сім`ї не хочуть виїжджати закордон, АЛЕ, вже по суті через 4 місяці, буде 4 роки як триває повномасштабна війна, але у влади немає жодних думок, як забезпечити людей такою базовою річчю як світло, кошти виділяють, податки і ціни на електроенергію піднімають, але все одно сидіть без світла) Ніхто ж не задавався питанням, чи виключають світло на Банковій, або в Буковелі десь?))
Вже ж і депутати розповідали, і відео є на ютубі, де у Верховній зраді України та Офісі найпотужнішого усі лампочки горять, кондиціонери на опалення виставлені, а ви холопи економте світло коли ви вдома))
Де реалізація тих мільярдів доларів і євро наданих на відновлення енергетики — не ясно, чому додумалися в Харкові навчальні заклади під землю перенести, а в енергетичному питанні за чотири роки не можуть придумати щось аналогічне, коштів же надають хоч роздавай, аби не розпилювали тільки бюджети)
І якщо ви ну не можете забезпечити власну армію і захист своїх громадян, навіть забезпечити власних громадян світлом без перебоїв — то навіщо ви утримуєте їх тут, якщо тисячі людей лісами і полями тікають з концтабору?) парадокс)
Будуть… і довше без світла, і менше без світла.
З твого поста можна зробити висновок, що Укренерго то диверсанти, там сплять і бачать, щоб нас…ати населенню і промисловості.
Де ті мільярди на відновлення? Та ти сидиш і строчиш пости саме тому, що за ті мільярди відновили електропостачання. І далі відновлюють. І щодо вимикати лампочки у ВРУ… то такий крінж, що аж смішно слухати. 10 кВт тобі на всю Україну аж так запоможуться, що все, блекаутів не буде, якщо вимкнути ВРУ. А якщо ще й Кабмін вимкнути, то продаватимемо енергію вагонами.
Особенно после того как эти «патриотические» СМИ. перед новым 2025 годом рассказывали о подорожании доставки газа для бытовых потребителей, потоv в феврале, о том что с 1 марта на АЗС не будут продавать бензин, а в аптеках не будет лекарств и много другой «патриотической» МАЯЧНИ!
Странно, почему не дают совет, запасаться электричеством в прок .
То что с электроэнергией будут проблемы, это понятно уже третий год подряд. Но как-то страна живет и работает.
Вопрос в другом -какой смысл постоянно тиражировать «страшилки»? Кому от этого легче?
Ну, а для местной публики какая разница? У всех (со слов «публики») все «ок» с доходами и у каждого должно быть минимум по два генератора с запасом бензина, минимум 40 кв м солнечных батарей и прочей энергосберегающей атрибутики.
Превью для фильма: Белгород сидел 2 часа без света, а на территории всей страны Украины света не будет «4×2» в течении всей зимы.