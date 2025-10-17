Multi от Минфин
українська
17 октября 2025, 8:10 Читати українською

Трамп планирует встретиться с Путиным в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие две недели, сообщает Clash Report.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие две недели, сообщает Clash Report.16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После него стороны договорились о встрече советников высокого уровня на следующей неделе.

Кроме того, Трамп анонсировал проведение нового саммита с Путиным в Будапеште, где планирует обсудить возможность прекращения, по его словам, бесславной войны россии против Украины.

На вопрос журналистов, есть ли у него уже запланированная встреча с российским лидером, Трамп ответил: «Я бы сказал, в течение двух недель. Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. И они встретятся достаточно скоро. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно, уже назначено. Они уже говорили об этом».

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также сообщил о своем разговоре с Трампом, отметив, что продолжается подготовка к мирному саммиту, цель которого «создать условия для прекращения войны».

Ожидание встречи с Зеленским

Трамп также сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс», — отметил Трамп.

В свою очередь, Зеленский и его команда были удивлены заявлением президента США о договоренности с Путиным провести новую встречу в Венгрии, сообщает Axios.

Ожидается, что на встречах Трампа и Зеленского будет обсуждаться возможность получения Украиной дальнобойных ракет «Томагавк», на что ранее намекал президент США. В то же время после разговора с Путиным он сменил свою риторику.

«Нам также нужны „Томагавки“. Их много, но они нам нужны. Мы можем исчерпать свои запасы. Я не знаю, что мы можем сделать с этим», — заявил Трамп.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Lololoq
Lololoq
17 октября 2025, 10:28
#
Вторая серия сериала Санта-Барбара: Аляска.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
