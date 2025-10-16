В этом году украинцы чаще всего декларируют иностранные доходы и наследство. Иностранных доходов с начала года задекларировано 36 млрд грн, доходов от наследства или дарения имущества — 15,9 млрд гривен. Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Украинцы задекларировали 36 млрд гривен иностранных доходов
Какие суммы декларируют
Наибольшие суммы граждане декларировали от:
- продажи объектов движимого или недвижимого имущества — 7,5 млрд грн,
- инвестиционных доходов — 6,1 млрд грн,
- других налогооблагаемых доходов — 4,8 млрд грн,
- доходов от сдачи имущества в аренду — 3,7 млрд гривен.
За 9 месяцев граждане подали более 226 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.
Рекордная сумма — более 2 млрд грн налога на доходы физических лиц и военного сбора определена к уплате жителем Киева.
