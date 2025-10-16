Украинцы задекларировали 36 млрд гривен иностранных доходов

В этом году украинцы чаще всего декларируют иностранные доходы и наследство. Иностранных доходов с начала года задекларировано 36 млрд грн, доходов от наследства или дарения имущества — 15,9 млрд гривен. Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.