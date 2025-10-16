Multi от Минфин
16 октября 2025, 18:36

Пышный раскритиковал идею поднятия налогов для банков

В Нацбанке предупреждают, что третье повышение налогообложения банков подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные негативные последствия не только для банков. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

В Нацбанке предупреждают, что третье повышение налогообложения банков подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные негативные последствия не только для банков.

Подробности

Подробности

Нацбанк поддержал внедрение экстраналога на прибыль банков в 2023 году как разовый исключительный шаг. Тогда это была сознательная позиция НБУ и банковского сообщества, напомнил Пышный.

В прошлом году НБУ выступил против повышенного налогообложения банков, учитывая возврат банковского бизнеса к нормальности. «Сейчас мы вообще считаем эту инициативу опасной», — сказал глава регулятора.

По его словам, непропорциональная налоговая нагрузка — это путь к налоговому арбитражу и тенизации одного из самых прозрачных секторов, уровень доверия к которому один из самых высоких в стране. Для банков в отличие от других секторов действует постоянная повышенная ставка налога на прибыль на уровне 25% вместо 18%.

«На практике они вообще уже дважды уплатили повышенный налог по ставке 50%, поэтому фактически обеспечивают треть уплаченных в бюджет налогов, или в 15 раз больше своей доли в ВВП. Это неприятный урок на будущее, что за прозрачность с тебя возьмут более высокие налоги», — сказал глава НБУ.

Нацбанк считает завышенными ожидания по поводу фискального эффекта от повышения налога, который правительство оценивает в 30 млрд грн, ведь, по расчетам регулятора, около 65% прибыли банковской системы приходится на государственные учреждения.

Банки могут обеспечить в разы большие объемы финансирования бюджета на внутреннем долговом рынке без негативных последствий для экономики как от очередного введения повышенного налога, убежден он.

Контекст

15 октября 2025 г. Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль банков с 25% до 50%. Уже в третий раз при полномасштабном вторжении банки могут получить дополнительное налогообложение.

Источник: Минфин
Kharakternyk
Kharakternyk
16 октября 2025, 20:37
#
Зато ввести ШАГ (українською крок) замість копійок — то для Пишного файна ідея.
Як ми дожились до такого?
