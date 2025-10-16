Украина создает самые благоприятные условия для инвестиций, несмотря на войну — Гетманцев

Сегодня у Украины есть одни из самых благоприятных условий для привлечения капитала среди многих стран мира — даже несмотря на полномасштабную войну. Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме заявил глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев, сообщает корреспондент «Минфина».

«Я призываю всех инвестировать в Украину. У нас есть конкурентные преимущества — от уровня зарплат до возможностей в сферах обороны, IT, переработки и аграрного производства. В то же время, государство понимает, что без системных изменений и снижения рисков этого не будет», — отметил Гетманцев.

Главные вызовы — война, теневая экономика, бюрократия

Главным препятствием для инвесторов остается война — «крупнейший военный конфликт в Европе с 1945 года». Впрочем, даже в таких условиях правительство работает над созданием стабильных правил игры.

Среди ключевых направлений, требующих ускорения:

Детенизация экономики. «Мы не можем рассчитывать на западные инвестиции, если инвестору приходится изучать, как уклоняться от налогов, чтобы конкурировать. Бизнес сегодня уже сам требует массовой детенизации — это хороший сигнал», — подчеркнул глава Налогового комитета.

Дерегулирование. По его словам, новое правительство уже разработало дорожную карту по отмене более тысячи разрешений, сдерживающих предпринимательскую активность.

Евроинтеграция. За последние три года Украина приняла рекордное количество евроинтеграционных решений, и «сегодня в парламенте нет политических споров по этому направлению».

Следующие приоритеты — дешевые деньги и военное страхование

Правительство также назвало два критически важных фактора для привлечения инвестиций — доступное финансирование и развитие систем страхования военных рисков.

«Это две задачи, которые мы должны довести до конца. Без них большие инвестиции в Украину будут оставаться ограниченными», — подытожил Гетманцев.

По его словам, сейчас прямые иностранные инвестиции демонстрируют спад по сравнению с предыдущим годом, но тенденция может быть изменена, если государство и бизнес совместно обеспечат равные условия, прозрачные правила игры и стабильную налоговую политику.