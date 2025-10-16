Всемирный банк планирует инвестировать в украинские страховые компании

Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в группу Всемирного банка, будет инвестировать в капитал украинских страховых компаний. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный по результатам встречи с руководством Всемирного банка.

«Это важный положительный месседж для украинских страховщиков и международных компаний, рассматривающих регионы инвестирования», — подчеркнул Пышный.

По его словам, небанковский сектор, в том числе страховой, прошел этап кардинального качественного обновления и теперь может быть интересен иностранным инвесторам.

Глава Нацбанка отметил, что во время встречи подробно обсудили проекты, которые будут способствовать развитию страхового рынка Украины.

С февраля 2022 года по 31 августа 2025 года группой Всемирного банка для Украины было мобилизовано более $81 миллиард финансовой поддержки, подавляющее большинство которой привлечено от имени доноров и партнеров.

«Это колоссальная поддержка, подтверждающая эффективное партнерство с украинскими институтами и непреклонное содействие победе Украины. Благодарны и призываем партнеров в дальнейшем помогать нашей стране», — заявил глава НБУ.