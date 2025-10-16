Multi от Минфин
16 октября 2025, 16:52

Военные действия и нехватка кадров: Бизнес ухудшил оценку деловой активности

В третьем квартале 2025 года бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Респонденты и дальше ожидали роста объемов производства товаров и услуг в Украине, а также были положительно настроены по развитию собственных предприятий на фоне умеренного усиления инфляционных и курсовых ожиданий, сообщает регулятор.

В третьем квартале 2025 года бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в течение следующих 12 месяцев.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 102.5% по сравнению со 103.1% во втором квартале 2025 года.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства. Влияние нехватки квалифицированных работников все еще весомо. В то же время ощутимо ослабло влияние курсового фактора.

Ожидание бизнеса

Бизнес и дальше ожидал увеличения объема производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев более умеренными темпами: баланс ответов — 6.1% (во II квартале — 9.2%).

Инфляция

Инфляционные ожидания несколько усилились: в III квартале ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11.4% по сравнению с 10.9% в предыдущем квартале. Доля респондентов, считавших, что инфляция превысит 15.0%, увеличилась до 22.0% с 15.0% в предварительном опросе.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 79.8% респондентов. Пятый квартал подряд наблюдалось усиление ожиданий роста цен на мировых рынках. Также респонденты ожидали усиления влияния курсового фактора. Второй квартал подряд ослаблялись ожидания относительно влияния фактора «налоговые изменения».

Курс

Респонденты усилили курсовые ожидания до 44.11 грн/долл. США с 43.84 грн/долл. США в прошлом квартале. 60.2% респондентов ожидали обменного курса более 43.50 грн/долл. США, 38.6% респондентов — в пределах 40.51 — 43.50 грн/долл. США.

Собственное развитие

Бизнес сохранил негативные оценки по текущему финансово-экономическому состоянию собственных предприятий: баланс ответов составлял «минус» 4.5% по сравнению с «минус» 5.3% во II квартале.

Респонденты и дальше положительно оценивали изменения финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 1.7% (в II квартале 2025 года — 2.4%).

Оптимистические ожидания продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности, других видов деятельности и сельского хозяйства. В то же время респонденты строительства, транспорта и связи и торговли имели сдержанные оценки.

Источник: Минфин
