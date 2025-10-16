Multi от Минфин
українська
16 октября 2025, 16:34

Barclays предупреждает о проблемах на рынке гособлигаций Великобритании

Barclays подчеркнул растущее давление на рынок государственных облигаций Великобритании в преддверии предстоящего бюджета, обращая внимание на то, что доходность 30-летних гособлигаций достигла уровней, не наблюдавшихся с 1998 года, пишет investing.

Barclays подчеркнул растущее давление на рынок государственных облигаций Великобритании в преддверии предстоящего бюджета, обращая внимание на то, что доходность 30-летних гособлигаций достигла уровней, не наблюдавшихся с 1998 года, пишет investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В отчете, опубликованном в среду, Barclays указывает, что доходность 30-летних гособлигаций резко выросла с 4,5% год назад до 5,7% в последнее время, в то время как доходность 10-летних гособлигаций поднялась с 1,0% до почти 4,7% с 2022 года.

Это повышение стоимости заимствований существенно влияет на перспективы государственных финансов Великобритании, несмотря на то, что страна не является фискальным исключением среди развитых экономик по традиционным показателям долга и дефицита.

Инвестиционный банк отмечает «ступенчатое изменение» в предложении гособлигаций, которое должны поглотить частные рынки, при этом чистое предложение теперь в среднем составляет 4% от ВВП.

Прогнозируется, что доля частного сектора вырастет в среднем на 6% от ВВП в течение следующих четырех финансовых лет по сравнению со средним показателем до 2019 года в 2,5%, создавая «постоянное давление на доходность» и ставя под сомнение способность рынка к поглощению.

Barclays подчеркивает, что правительство «больше не пользуется 'привилегией заемщика'» и должно перекалибровать предложение в соответствии с «более эластичной и менее предсказуемой базой спроса».

Средневзвешенный срок погашения первичного предложения гособлигаций, который превышал 20 лет в 2016−17 годах, по прогнозам, упадет ниже 10 лет в 2025−26 годах, поскольку Управление по управлению долгом Великобритании сосредоточится на экономически эффективном выпуске.

В отчете делается вывод, что предстоящий бюджет представляет собой «ключевой момент для объявления мер, необходимых для поддержания и укрепления доверия рынка», при этом рынки будут оценивать бюджет по тому, являются ли его меры консолидации «достоверными и реализуемыми».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
