16 октября 2025, 16:10 Читати українською

«єГривна» вряд ли будет введена в 2027 году — Шабан

Запуск «єГривни» требует значительных денежных вложений, которые по этическим соображениям сомнительны во время войны, поэтому разработка «єГривни» продолжается, но есть сомнения относительно ее внедрения в 2027 году. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан во время Киевского международного экономического форума-2025 в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Запуск «єГривни» требует значительных денежных вложений, которые по этическим соображениям сомнительны во время войны, поэтому разработка «єГривни» продолжается, но есть сомнения относительно ее внедрения в 2027 году.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Мы рассматриваем цифровую гривну на законодательном уровне. Имеется в виду, что это законное платежное средство и просто цифровая форма национальной денежной единицы — гривны. Когда она будет внедрена, будет ли внедрена — открытый вопрос…», — сказал он.

По словам Шабана, НБУ готовится к разработке и внедрению пилотного проекта «єгГривни». Планируется, что он будет доступен не только для внутреннего тестирования только «в стенах НБУ», но и для реальных пользователей, например для денежных переводов или платежей в пользу государства или как заменитель карточных технологий для государственных программ.

«Но, опять же, пилот — это штука ценная, там ценники очень большие. Сейчас мы сделали шортист из поставщиков, с которыми хотели бы, когда будем готовы, работать», — добавил замглавы НБУ.

Он также пояснил, что при масштабировании проекта будут существовать протоколы, согласно которым эти системы должны быть устойчивыми, работать с большой транзакционной нагрузкой.

«Но чеки очень высоки, и вопрос в том, нравственно ли во время войны тратить эти средства только на исследования… Мы двигаемся, но сказать, что 2027 год — год внедрения „єГривни“, я не могу», — резюмировал Шабан.

Источник: Минфин
