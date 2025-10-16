Multi от Минфин
16 октября 2025, 14:29

С 2022 года Украина получила более $55,8 млрд бюджетной поддержки через проекты Всемирного банка

Украина уже получила более $55,8 млрд бюджетной поддержки от международных партнеров через проекты Всемирного банка. Эти средства были направлены на приоритетные расходы в социальной сфере и на поддержку экономического обновления. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе встречи с Президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой.

Украина уже получила более $55,8 млрд бюджетной поддержки от международных партнеров через проекты Всемирного банка.

Подробности

«Благодаря привлеченным через различные механизмы Банка средствам мы можем поддерживать ликвидность государственного бюджета, реализовывать институциональные и структурные реформы, внедрять инвестиционные проекты, отвечающие стратегическим приоритетам по восстановлению», — отметил Марченко.

В целом на поддержку Украины Всемирному банку удалось мобилизовать более $81,7 млрд от доноров и партнеров.

Марченко очертил партнерам вызовы для энергетики из-за масштабных российских атак.

Недавние обстрелы критической инфраструктуры уже нанесли ущерб более чем на $2 млрд. Стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества для усиления энергосектора Украины.

Контекст

В настоящее время Всемирный банк реализует в Украине 22 совместных проекта. Только с начала полномасштабной войны Банк основал 13 проектов для социальной поддержки населения; восстановление энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, поврежденного жилья; поддержки и реформы системы здравоохранения, образовательной сферы; восстановление и поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса и осуществление налоговой и таможенной реформы.

В 2025 году в рамках действующего портфеля проектов Украина получила от Всемирного банка $7,9 млрд, из которых $7,2 млрд были направлены на бюджетную поддержку.

Также в 2025 году уже заключено 9 сделок на общую сумму почти $970 млн (из которых грантов — более $54 млн). Кроме того, в текущем году привлечено дополнительное грантовое финансирование на $182 млн в рамках трех действующих проектов.

До конца года планируется получить от Всемирного банка следующее финансирование по проектам: SURGE — $396 млн, RISE — почти $300 млн, LEARN — почти $105 млн, THRIVE — $17,5 млн, INSPIRE — более $1 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
