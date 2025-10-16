США ждут отказа Японии от российских энергоносителей

Администрация Трампа рассчитывает, что Япония прекратит импорт энергоресурсов из россии, сообщил министр финансов США Скотт Бессент на встрече с министром финансов Японии Кацунобу Като в среду, согласно публикации в X. Об этом пишет Bloomberg.

Детали

В то время как США удваивают усилия по сокращению продаж российских энергоносителей, Япония неоднократно заявляла, что не планирует прекращать закупки российского сжиженного природного газа из соображений энергетической безопасности.

В прошлом году на россию приходилось около 8% импорта СПГ в Японию.

Като отказался комментировать детали встречи, но на пресс-конференции отметил, что «базовая позиция Японии — тесно работать с G7 ради достижения справедливого мира в Украине и делать все возможное в этих рамках».

Япония — единственная страна в «Большой семерке», которая не остановила и не взяла на себя обязательство прекратить импорт российского газа.

Бессент также сообщил в посте в X, что стороны обсудили планы по мобилизации стратегических инвестиций Японии в США в рамках торгового соглашения, а также вопросы экономических отношений между двумя странами.