українська
16 октября 2025, 13:16

США ждут отказа Японии от российских энергоносителей

Администрация Трампа рассчитывает, что Япония прекратит импорт энергоресурсов из россии, сообщил министр финансов США Скотт Бессент на встрече с министром финансов Японии Кацунобу Като в среду, согласно публикации в X. Об этом пишет Bloomberg.

Администрация Трампа рассчитывает, что Япония прекратит импорт энергоресурсов из россии, сообщил министр финансов США Скотт Бессент на встрече с министром финансов Японии Кацунобу Като в среду, согласно публикации в X.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В то время как США удваивают усилия по сокращению продаж российских энергоносителей, Япония неоднократно заявляла, что не планирует прекращать закупки российского сжиженного природного газа из соображений энергетической безопасности.

В прошлом году на россию приходилось около 8% импорта СПГ в Японию.

Като отказался комментировать детали встречи, но на пресс-конференции отметил, что «базовая позиция Японии — тесно работать с G7 ради достижения справедливого мира в Украине и делать все возможное в этих рамках».

Япония — единственная страна в «Большой семерке», которая не остановила и не взяла на себя обязательство прекратить импорт российского газа.

Бессент также сообщил в посте в X, что стороны обсудили планы по мобилизации стратегических инвестиций Японии в США в рамках торгового соглашения, а также вопросы экономических отношений между двумя странами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
