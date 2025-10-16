Кабмин принял постановление, запускающее экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе Министерства обороны Украины, в серийное производство. Это решение открывает государственные разработки на рынке и должно увеличить объемы производства проверенной техники и расширить номенклатуру вооружений.
Кабмин разрешил передавать технологии Минобороны для запуска в серийное производство
Подробности
Теперь производители получают доступ и возможность производить на основе государственных технологий вооружения и военную технику, которые подтвердили эффективность в боевых условиях. Доступ предоставляется только проверенным производителям по четким критериям.
Технологии остаются в собственности государства и применяются в соответствии с утвержденными процедурами Министерства обороны. Изготовленная продукция будет поставляться в Вооруженные Силы через государственные закупки.
К тому же, доступ к технологиям могут получить в рамках международного сотрудничества оборонные ведомства стран-партнеров при условии, что произведенные товары будут поставлены в Украину как военно-техническая помощь.
