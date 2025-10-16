Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 годы составляет около $60 млрд — Марченко

Давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжающихся активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около $60 млрд. Об этом во время восьмого заседания Круглого стола министров в поддержку Украины, состоявшегося 15 октября в Вашингтоне, заявил министр финансов Сергей Марченко.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Украина продолжает выполнять все свои обязательства, сохраняя макрофинансовую стабильность даже в условиях войны. В то же время потребности остаются значительными. Для обеспечения устойчивости государственных финансов в 2026—2027 годах необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, в частности, через использование замороженных российских активов. Мы уже сейчас работаем с партнерами, чтобы сделать это возможным», — отметил Марченко.

По его словам, команда Министерства финансов работает с правительствами стран-партнеров для согласования всех деталей и создания механизма Reparations Loan. Он предполагает использование замороженных активов для привлечения средств на приоритетные нужды Украины. Сергей Марченко подчеркнул, что необходимо достичь политического соглашения по использованию этих активов в ближайшее время.

Также ведется активная работа с МВФ по наработке новой программы сотрудничества. Ключевой целью является подготовка программы, которая будет лучше всего отражать текущие и среднесрочные приоритеты Украины.

Она будет включать меры, направленные на поддержание стабильности, финансирование критически важных расходов и восстановление устойчивости государственного долга.