Укрпочта внедрила перевод на жестовой язык в отделениях

Теперь клиенты Укрпочты с нарушениями слуха могут получать почтовые и финансовые услуги без коммуникационных барьеров. Компания запустила пилотный проект перевода на жестовой язык в отделениях Киева и Киевской области — и уже готовится масштабировать инициативу на всю Украину, говорится в сообщении компании.

Подробности

Подход простой, но действенный: когда клиент с нарушением слуха обращается к оператору, работник совершает видеозвонок к переводчику языка через программу «Сервис УТОГ». Специалист в реальном времени помогает провести обслуживание — быстро, удобно и без помех в общении.

Перед запуском все сотрудники, задействованные в проекте, прошли обучение пользованию сервисом УТОГ. Система разработана так, чтобы быть интуитивной и комфортной как для клиентов, так и для работников почты.

Запуск сервиса стал очередным шагом компании к созданию инклюзивной инфраструктуры, где каждый имеет равный доступ к услугам и возможностям.