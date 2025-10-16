Малый бизнес активно использует искусственный интеллект и цифровые каналы — Mastercard

Малый и средний бизнес остается ключевым драйвером украинской экономики, а внедрение цифровых решений и инноваций, в частности, ИИ, открывает для предпринимателей новые возможности выхода на глобальные рынки и повышения конкурентоспособности. Об этом заявила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева во время выступления на 11-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ-2025), передает корреспондент «Минфина».

Еще интересные цифры хочу поделиться с вами — 42% представителей малого и среднего бизнеса сказали, что начали использовать искусственный интеллект. Напомним, что в прошлом году этот показатель был на 21 процентный пункт ниже. То есть современные технологии активно входят в жизнь предпринимателей, и это очень положительно", — отметила Андреева.

По ее словам, самые популярные направления применения ИИ среди МСБ — маркетинг, коммуникации и таргетинг. В то же время, она прогнозирует, что сферы использования технологии со временем будут расширяться.

Кроме того, 62% малого и среднего бизнеса уже экспортируют свою продукцию или планируют приступить к экспорту в ближайшее время, что, по словам Андреевой, свидетельствует об усилении глобализации в секторе.

«85% малого и среднего бизнеса сегодня используют цифровые каналы. Это удобно, быстро и эффективно», — подчеркнула руководитель Mastercard.