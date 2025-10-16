93% украинских предпринимателей уже используют безналичные платежи — гендиректор Mastercard

Малый и средний бизнес становится основным двигателем восстановления украинской экономики, и именно он активно внедряет современные финансовые технологии. Об этом заявила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева во время выступления на 11-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ 2025), передает корреспондент «Минфина».

«Когда мы говорим о возобновлении украинской экономики, всегда начинаем с малого и среднего бизнеса. Даже по статистике, 99% предприятий в Украине принадлежат к этому сегменту. Это настоящий двигатель экономики», — подчеркнула Андреева.

По словам главы Mastercard, по результатам последнего исследования компании, 93% представителей малого и среднего бизнеса уже принимают безналичные платежи.

«Это очень хороший показатель, мы видим устоявшийся рост и то, что предприниматели все больше осознают преимущества прозрачных финансовых инструментов — скорость, безопасность и возможность развития бизнеса», — отметила она.

Кроме того, 72% опрошенных предпринимателей сообщили, что более половины их дохода формируют именно безналичные расчеты.

«Это еще одно подтверждение того, что цифровые платежи стали неотъемлемой частью бизнес-модели современного украинского предпринимателя», — добавила гендиректор Mastercard.