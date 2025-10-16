Multi от Минфин
16 октября 2025, 10:21 Читати українською

Как инвестору эффективно работать с AI-инструментами: практический воркшоп

Как искусственный интеллект помогает в принятии инвестиционных решений? Для каких задач его уже сейчас используют фонды, аналитические компании и частные инвесторы? Как формулировать запросы и получать качественный анализ рынка за минуты? Ответы — на практическом воркшопе от Академии Минфин уже 30 октября.

Как искусственный интеллект помогает в принятии инвестиционных решений?

Искусственный интеллект может быть полезным инструментом в работе с инвестициями. Он помогает быстро собирать данные, строить сценарии, оценивать риски и формировать стратегии. Но полностью полагаться на AI все же не стоит. Чтобы работать эффективно, важно уметь правильно ставить запросы и критически оценивать ответы.

Если вы хотите научиться использовать AI-инструменты для анализа инвестиционных трендов, рисков и поиска возможностей — приглашаем на практический воркшоп Академии Минфин «AI и инвестиции: как инвестору анализировать данные и работать с инструментами».

КОГДА: 30 октября, начало в 19:00

ФОРМАТ: онлайн, 1,5−2 часа + 15−20 мин. Q&A

📌 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Для кого этот воркшоп

Воркшоп будет полезен:

  • инвесторам и трейдерам, которые хотят усилить свой анализ современными инструментами;
  • финансовым аналитикам, работающим с большими объемами данных;
  • начинающим инвесторам, которые стремятся уверенно действовать с помощью технологий;
  • предпринимателям и руководителям бизнеса, которым важно прогнозировать рыночные тенденции;
  • всем, кто изучает AI и хочет увидеть его реальное применение в финансовой сфере.

Если вы работаете с акциями, ETF, криптовалютой — этот воркшоп поможет структурировать подход и использовать AI как помощника в инвестиционной работе.

Основные темы

Спикер покажет на реальных примерах, как искусственный интеллект может помогать инвестору, и объяснит:

  • Какие задачи AI может выполнять эффективнее человека
  • Самые распространённые мифы об AI в инвестициях
  • Как фонды, аналитические компании и частные инвесторы уже применяют AI
  • Как AI помогает анализировать рынки: акции, ETF, криптовалюты
  • Применение AI в криптовалютах: анализ новостей, on-chain данных, поиск возможностей
  • Недвижимость: AI для оценки рынка и рисков
  • Как правильно ставить запросы к AI, чтобы получить полезный аналитический результат
  • Примеры учебных запросов: анализ новости, сравнение компаний, оценка рисков актива
  • Демонстрация: как AI структурирует данные (таблицы, ключевые факторы, тренды)
  • Как критически оценивать результаты от AI
  • Практическое использование AI-инструментов и сервисов для инвестора
  • Как интегрировать AI в собственный процесс анализа: стратегические советы

Также запланирована Q&A-сессия (15−20 минут), где вы сможете поделиться своими лайфхаками по использованию AI и получить ответы на вопросы.

О спикере

Воркшоп проведет МИХАИЛ ПАЦАН — предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам.

Основатель первого Web3-университета Learn to Earn Global, IT-компании AISync Global и блокчейн-протокола защиты интеллектуальных активов Amsets.

Разработчик методологии применения искусственного интеллекта в инвестировании (2019 г.).

Основатель и автор всех образовательных курсов крупнейшей академии финансовой грамотности (2016−2022 гг.). Лектор Киево-Могилянской бизнес-школы, KIEF Academy и университета Learn to Earn Global.

Автор многочисленных статей для деловых изданий, спикер специализированных и международных конференций по вопросам искусственного интеллекта, виртуальных активов, антикризисной финансовой грамотности и инвестирования.

Как принять участие

🔗Чтобы присоединиться к воркшопу, зарегистрируйтесь по ссылке.

Количество мест ограничено. Успейте забронировать участие по цене EARLY BIRDS — 1500 грн. Специальная стоимость действует до 26 октября.

Участники получат доступ к онлайн-трансляции, презентации, дополнительным материалам и записи события. Также предусмотрены подарки от Академии Минфин.

Присоединяйтесь и научитесь использовать AI-инструменты для инвестиционного анализа и более эффективной работы с активами.

Источник: Минфин
