В США одобрили создание банка технологических миллиардеров, связанных с Трампом

В США регуляторы одобрили создание банка Erebor, поддерживаемого рядом известных предпринимателей, связанных с Дональдом Трампом, сообщает Financial Times.

Детали

Учреждение позиционирует себя как консервативную альтернативу Silicon Valley Bank, обанкротившемуся в 2023 году, и намерено обслуживать участников американской «инновационной экономики».

Erebor получил предварительное и условное одобрение 15 октября, всего через четыре месяца после подачи заявки в июне. До официального запуска банк должен пройти проверки систем безопасности и комплаенса, что может занять несколько месяцев.

Учредители Erebor — Палмер Лакки, основатель оборонного подрядчика Anduril, и Джо Лонсдейл, глава венчурного фонда 8VC и сооснователь Palantir, пишет FT. Среди инвесторов — Founders Fund Питера Тиля и Haun Ventures, специализирующаяся на криптоиндустрии. Название Erebor заимствовано из вселенной Толкина — это гора из «Хоббита», где герой Бильбо Бэггинс помог отвоевать сокровища у дракона Смауга.

Лакки и Лонсдейл были крупными спонсорами Трампа на президентских выборах 2024 года, а Тиль был сторонником вице-президента Джей Ди Вэнса, напоминает издание.

Банк ориентирован на технологические компании, работающие с криптовалютами, искусственным интеллектом, обороной и производством, а также на частных инвесторов из этих отраслей.

«Мы хотим быть стабильным, надежным банком с низким уровнем риска, который занимается обычной банковской деятельностью, не подвергая всех ненужному риску», — сказал газете источник, близкий к Erebor. Ожидается, что значительная часть операций банка будет связана с криптовалютами.

Соучредители Erebor решили открыть банк после краха Silicon Valley Bank (SVB) в 2023 году. SVB был основным банком для американских технологических стартапов и их венчурных инвесторов. Стартап Luckey Anduril, который производит дроны, датчики и другую военную технику, до краха SVB в основном обслуживался этим банком, по словам человека, близкого к стартапу.

Капитал банка составляет $275 млн, из которых большая часть размещена как регуляторный резерв. До сих пор все операции финансировались самим Лакки, утверждается в материале FT. Головной офис Erebor будет находиться в Колумбусе (Огайо), дополнительный — в Нью-Йорке, при этом банк будет работать полностью в цифровом формате.

Erebor возглавят Оуэн Рапапорт, ранее сооснователь Aer Compliance, Джейкоб Хиршман (директор по стратегии, экс-Circle) и Майк Хагедорн (президент, бывший топ-менеджер Valley National Bank). Лакки и Лонсдейл не будут участвовать в повседневном управлении.

По данным FT, столь быстрое одобрение Erebor может свидетельствовать о стремлении администрации Трампа снизить регуляторные барьеры для банков, работающих с цифровыми активами, включая стейблкоины.