Нацбанк прокомментировал замедление роста экономики

Во втором квартале 2025 года экономика Украины выросла на 0,7% в годовом исчислении, что меньше, чем прогнозировал Нацбанк. В НБУ объяснили , что на показатель повлияли последствия войны, в частности потери мощностей и более слабые результаты сельского хозяйства из-за погоды.

Причины замедления

Основными факторами, которые и дальше сдерживают развитие украинской экономики, остаются последствия полномасштабной войны — потери населения, территорий, производственных мощностей и инфраструктуры. Дополнительным фактором замедления во втором квартале 2025 стало сокращение показателей сельского хозяйства.

Фактические темпы роста реального ВВП оказались ниже прогноза НБУ (1,1% год к году), приведенного в июльском «Инфляционном отчете». Это связано преимущественно с неблагоприятными погодными условиями, задержавшими созревание урожая — часть сбора была перенесена на следующие кварталы.

В то же время восстановление экономики поддерживало устойчивый потребительский спрос. Частное потребление обеспечило наибольший вклад в рост ВВП — 5,5 процентных пункта. Расходы домохозяйств увеличились на 9% год к году, тогда как в I квартале рост составил всего 1,6%.

Фискальная политика оставалась мягкой и поддерживала экономику, однако стимулы со стороны государственного бюджета сократились. Потребление государственного сектора снизилось на 0,5%, что привело к замедлению роста валовой добавленной стоимости в сфере государственного управления до 1,3% с 10,3% в предыдущем квартале. В то же время, другие бюджетные отрасли продемонстрировали ускорение: образование — до 6,1% (с 5,0%), здравоохранение — до 8,9% (с 6,8%).

Во втором квартале 2025 года инвестиционная активность в Украине снизилась — валовое накопление основного капитала сократилось на 2,5% после роста на 37,7% в первом квартале. Фискальные стимулы также ослабли, а капитальные издержки замедлились до 16,6%.

В то же время отрицательное влияние чистого экспорта на ВВП уменьшилось благодаря более активному экспорту в ЕС и стабильному спросу на металлургическую продукцию.

Сельское хозяйство сократилось из-за позднего начала жатвы, однако рост показали энергетика, строительство и обрабатывающая промышленность.

НБУ ожидает, что во втором полугодии экономика продолжит восстановление благодаря сбору урожая, внутреннему спросу и увеличению бюджетных расходов, хотя риски безопасности будут и дальше давить на темпы роста.