Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах кроме Донецкой и части Черниговской областей применены аварийные графики отключений. Об этом сообщает Министерство энергетики.
В Украине снова ввели экстренные отключения света
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Отмечается, что причина ограничений — последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру.
В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.
«Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии