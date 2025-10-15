Акции LVMH взлетели после отчета

Акции люксового гиганта LVMH подскочили 15 октября на 13% после того, как компания впервые за этот год отчиталась о росте продаж и пообещала укрепить свое лидерство на мировом рынке предметов роскоши. Состояние главы холдинга Бернара Арно за день увеличилось на $19,4 млрд, показывает рейтинг миллиардеров Forbes.

Неожиданно сильные результаты LVMH подтолкнули вверх и весь европейский сектор производителей люксовых товаров: индекс Stoxx Europe Luxury 10 взлетел на 6,8% — это самый крупный дневной прирост с января, передает CNBC. Акции Christian Dior, которая владеет контрольным пакетом в LVMH, подорожали примерно на 13%, бумаги британского модного дома Burberry прибавили 6,4%, а котировки владельца Gucci, компании Kering, выросли на 6%.

Французский лакшери-конгломерат LVMH владеет широким портфелем брендов, включая Louis Vuitton, Tiffany & Co., Christian Dior и Moët & Chandon, и считается барометром мирового рынка предметов роскоши, отмечает CNBC. После окончания постпандемийного бума этот сектор столкнулся с продолжительным спадом.

Повышение цен, которое некоторое время поддерживало прибыль люксовых брендов, в итоге снизило интерес покупателей к дорогим сумкам — особенно среди менее обеспеченных клиентов, пишет Reuters.

Однако отчет LVMH за третий квартал стал сигналом для возвращения оптимизма среди инвесторов, считает агентство.

По данным компании, на ее результаты в первые девять месяцев года негативно влияли валютные колебания, торговая напряженность и экономический спад, однако в третьем квартале удалось продемонстрировать «устойчивость и мощный инновационный импульс».

LVMH сообщила, что ее органические продажи (выручка за исключением нерегулярных факторов, таких как списания или поглощения) в третьем квартале выросли на 1% — до €19,1 млрд, — впервые после двух подряд кварталов с отрицательной динамикой.

Показатели всех подразделений холдинга оказались лучше прогнозов Уолл-стрит, включая ключевое направление моды и изделий из кожи.