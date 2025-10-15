Минюст США подает иск о конфискации биткоинов на рекордные $15 миллиардов

Министерство юстиции США объявило о крупнейшей в истории конфискации криптоактивов — иск о гражданской конфискации подан более чем на 127 000 биткоинов, стоимость которых сейчас оценивается в $15 миллиардов. Эти средства служили инструментом и доходом от масштабной мошеннической схемы, связанной с торговлей людьми и принудительным трудом, сообщает пресс-служба министерства.

В федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) открыт обвинительный акт против Чэнь Чжи (также известного как «Винсент»), основателя и главы многонационального конгломерата Prince Holding Group, базирующегося в Камбодже. Его обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. В настоящее время обвиняемый находится на свободе.

Уголовная схема

По обвинениям, Prince Group трансформировалась в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии, получавшую большие прибыли, управляя мошенническими лагерями в Камбодже.

Людей, удерживаемых против воли, заставляли работать в лагерях, похожих на тюрьмы с колючей проволокой. Они привлекались к криптоинвестиционным схемам, где мошенники входят в доверие к жертвам, чтобы впоследствии похитить их средства. Схемы Prince Group были направлены на жертвы по всему миру, в частности в Соединенных Штатах.

Чэнь Чжи лично руководил лагерями и хранил документы, фиксировавшие насилие, в том числе фотографии избиений.

Для реализации мошеннических схем подсудимый и тесная сеть топ-менеджеров Prince Group использовали свое политическое влияние в нескольких иностранных странах для защиты своей преступной деятельности и давали взятки государственным служащим во избежание препятствий со стороны правоохранительных органов.

Впоследствии они отмывали доходы от мошеннических схем через собственную сеть якобы легальных предприятий Prince Group, включая ее операции по онлайн-азартным играм и майнингу криптовалюты.

Prince Group использовала сложные методы отмывания средств, полученных мошенническим путем. Большие объемы BTC сначала «раздробляли» на десятки разных виртуальных адресов, а затем снова консолидировали в меньшее количество кошельков, чтобы скрыть происхождение активов.

Часть этих доходов хранилась на криптовалютных биржах или конвертировалась в фиатные деньги. Однако значительный объем — более 127 000 биткоинов (стоимостью около $15 млрд) — злоумышленники хранили в личных нехостингавых кошельках, частные ключи к которым имел глава Prince Group Чэнь Чжи.

США подали гражданский иск об официальной конфискации изъятых активов. Главный фигурант, Чэнь Чжи, находится на свободе. В случае признания вины ему грозит до 40 лет заключения.