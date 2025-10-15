Официальный курс на четверг: НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны

Нацбанк установил на 16 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7607 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.

Официальные курсы гривны

Официальный курс на 16 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,7607 гривны за 1 доллар (+0,0093 грн).

Официальный курс евро будет составлять 48,5301 грн за 1 евро (+0,2947 грн).

