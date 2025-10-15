Мировые продажи электромобилей достигли рекордных 2,1 млн в сентябре благодаря Китаю и США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 октября 2025, 16:17 Читати українською

Мировые продажи электромобилей достигли рекордных 2,1 млн в сентябре благодаря Китаю и США

В сентябре 2025 года глобальные продажи полностью подключаемых к сети электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного показателя в 2,1 миллиона единиц. Такой стремительный рост был обусловлен высоким спросом в Китае и спешкой покупателей в США, стремившихся воспользоваться налоговыми льготами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion.

В сентябре 2025 года глобальные продажи полностью подключаемых к сети электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного показателя в 2,1 миллиона единиц.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Китай доминирует, США фиксируют временный скачок

Китайский рынок обеспечил около двух третей мировых продаж, реализовав около 1,3 миллиона единиц. В сентябре, который обычно является самым активным месяцем для покупки автомобилей в Китае, продажи выросли, поскольку покупатели стремились максимально воспользоваться субсидиями на обмен подержанных автомобилей, прежде чем некоторые регионы начали их отменять.

Северная Америка также достигла рекордного показателя: продажи выросли на 66% до примерно 215 000 единиц. Спрос в США резко возрос, поскольку покупатели поспешили воспользоваться заканчивающейся налоговой льготой на электромобили в размере $7 500.

Европа также достигла нового рекорда благодаря стимулам в Германии и высокому спросу в Великобритании, а выпуск Tesla более дешевой модели Model Y в Европе, как ожидается, еще больше усилит конкуренцию в ближайшие месяцы.

Продажи в Европе выросли на 36% до 427,541 единицы. Продажи в остальном мире выросли на 48% до 153 594 автомобилей.

Прогноз: резкое падение продаж в США неизбежно

Аналитики предупреждают, что после окончания действия федеральных стимулов в США спрос в четвертом квартале резко снизится.

«Без федерального стимула, спрос в США, как ожидается, резко упадет в последнем квартале года», — заявил Чарльз Лестер, менеджер по данным Rho Motion.

Некоторые производители, например General Motors и Hyundai, пытаются смягчить удар, предлагая скидки, но в целом ожидается, что производство будет сокращаться.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Cez и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами