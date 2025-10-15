Мировые продажи электромобилей достигли рекордных 2,1 млн в сентябре благодаря Китаю и США

В сентябре 2025 года глобальные продажи полностью подключаемых к сети электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного показателя в 2,1 миллиона единиц. Такой стремительный рост был обусловлен высоким спросом в Китае и спешкой покупателей в США, стремившихся воспользоваться налоговыми льготами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion.

Китай доминирует, США фиксируют временный скачок

Китайский рынок обеспечил около двух третей мировых продаж, реализовав около 1,3 миллиона единиц. В сентябре, который обычно является самым активным месяцем для покупки автомобилей в Китае, продажи выросли, поскольку покупатели стремились максимально воспользоваться субсидиями на обмен подержанных автомобилей, прежде чем некоторые регионы начали их отменять.

Северная Америка также достигла рекордного показателя: продажи выросли на 66% до примерно 215 000 единиц. Спрос в США резко возрос, поскольку покупатели поспешили воспользоваться заканчивающейся налоговой льготой на электромобили в размере $7 500.

Европа также достигла нового рекорда благодаря стимулам в Германии и высокому спросу в Великобритании, а выпуск Tesla более дешевой модели Model Y в Европе, как ожидается, еще больше усилит конкуренцию в ближайшие месяцы.

Продажи в Европе выросли на 36% до 427,541 единицы. Продажи в остальном мире выросли на 48% до 153 594 автомобилей.

Прогноз: резкое падение продаж в США неизбежно

Аналитики предупреждают, что после окончания действия федеральных стимулов в США спрос в четвертом квартале резко снизится.

«Без федерального стимула, спрос в США, как ожидается, резко упадет в последнем квартале года», — заявил Чарльз Лестер, менеджер по данным Rho Motion.

Некоторые производители, например General Motors и Hyundai, пытаются смягчить удар, предлагая скидки, но в целом ожидается, что производство будет сокращаться.

