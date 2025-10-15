Multi от Минфин
українська
15 октября 2025, 15:58

«Земельный банк»: аграрии уплатили более миллиарда гривен за пользование госугодиями

За год деятельности проекта «Земельный банк» аграрии уплатили 1,19 млрд гривен с учетом НДС за пользование государственными сельскохозяйственными землями. Через открытые онлайн-аукционы в систему «Прозорро.Продажи» в законное пользование передано 62 194 гектара, ранее находившиеся в тени, говорится в сообщении Банка.

За год деятельности проекта «Земельный банк» аграрии уплатили 1,19 млрд гривен с учетом НДС за пользование государственными сельскохозяйственными землями.

Подробности

С 1 октября 2024 года на торги было выставлено 73,8 тыс. гектаров государственных сельскохозяйственных земель в 19 регионах Украины.

За это время заключено 927 соглашений, ставших результатом открытой и конкурентной борьбы за право пользования государственной землей.

Высокий интерес участников и конкуренция на торгах — 5 участников на лот — способствовали формированию рыночной цены: сегодня средняя ставка субаренды составляет 19,1 тыс. грн за гектар в год с НДС.

«Наибольшие поступления за пользование государственными землями обеспечили аграрии Харьковщины — 238 млн грн с НДС. Несмотря на сложные условия прифронтового региона, местные хозяйства продолжают работать и развивать свой бизнес. Стабильно высокий спрос на госземли среди малого и среднего агробизнеса наблюдается во всех 19 областях, где работает „Земельный банк“. Это подтверждает эффективность прозрачного механизма, который дает каждому честный доступ к ранее простаивающим или попадающим в тень земельным ресурсам», — отметил Ярослав Ярославский, генеральный директор ООО «Государственный земельный банк».

Всего за год торгов поступило 4539 предложений участников. 91,3% победителей аукционов «Земельного банка» — представители малого и среднего агробизнеса, что свидетельствует о доверии и равном доступе к государственной земле для фермеров и агропредпринимателей со всей страны.

Где дороже всего стоит гектар

Самая высокая средняя стоимость за гектар (с НДС) государственной земли зафиксирована во Львовской области — 54 890 грн/га, а также в Ивано-Франковской области — 46 792 грн/га.

В частности, самая высокая ставка субарендной платы установлена во Львовской области — местное фермерское хозяйство платит 71 832 гривен за гектар государственной земли (с НДС) в год за участок площадью 45,1 гектара.

Вместе с этим, самая низкая средняя цена наблюдается в Закарпатье — 5115 грн/га по НДС, где также самая низкая конкуренция — в среднем двое участников на лот.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
