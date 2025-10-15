«єВідновлення» тормозят бюрократические проблемы и нехватка средств — Шуляк

Наиболее распространенными причинами отказов в компенсации по программе «єВідновлення» являются бюрократические факторы и нехватка средств. Об этом глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила в интервью «Минфину».

Причины отказов

По словам Шуляка, 11% отказов в компенсации по программе «єВідновлення» связаны с отсутствием регистрации жилья в Государственном реестре вещных прав (ГРВП), 6% — с самостоятельным проведением ремонта, 5% — с неоформленным правом собственности. Гражданам, чье жилье построено до 2013 года, необходимо самостоятельно внести его в ГРВП.

Жилье на ТОТ

Главная проблема с компенсациями жилья на временно оккупированных территориях (ВОТ) — отсутствие доступа комиссий для обследования. Хотя пилотный проект по дистанционному обследованию (с помощью спутниковых снимков, как в Мелитополе) был успешным, его результаты до сих пор не распространены на все ВОТ. Финансирование этих потребностей предполагается за счет арестованных активов россиян в ЕС.

В бюджете на 2026 год на программу заложено 7 млрд грн, однако эта сумма, вероятно, вырастет за счет перераспределения и международного финансирования.