Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов, поставки выросли на 2,6%

Согласно предварительным данным IDC, в третьем квартале 2025 года мировые поставки смартфонов выросли на 2,6% в годовом исчислении до 322,7 миллиона единиц, что явилось девятым кварталом подряд роста, пишет investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Samsung сохранил свою позицию лидера рынка, поставки выросли на 6,3% в годовом исчислении до 61,4 миллиона единиц, увеличив долю рынка на 0,6 процентного пункта. Высокие показатели были обусловлены моделями Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, превзошедшими своих предшественников по объемам продаж.

Apple заняла второе место, объем поставок увеличился на 2,9% в годовом исчислении до 58,6 миллиона единиц. Показатели компании в Китае улучшились, объемы выросли на 0,6% в годовом исчислении до 10,8 миллионов единиц после восьми кварталов подряд снижения благодаря высокому спросу на серию iPhone 17.

Xiaomi заняла третью позицию, объем поставок вырос на 1,8% в годовом исчислении до 43,5 миллиона единиц благодаря расширению присутствия компании в Европе и Латинской Америке через серии Redmi Note и Poco. Однако поставки Xiaomi в Китае упали на 1,7% в годовом исчислении до 10 миллионов единиц.

В целом рынок смартфонов в Китае остался неизменным в третьем квартале, несколько сократившись на 0,6% в годовом исчислении до 68,4 миллиона единиц из-за медленного сезона с меньшим количеством запусков продуктов.

Поставки полностью распроданных товаров в Китае также уменьшились на 1−2% в годовом исчислении, что соответствует распродажной тенденции, о которой сообщает ID.