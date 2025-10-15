НКЦБФР продолжает систематическую работу, направленную на защиту инвесторов и в очередной раз информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять потенциальную угрозу.
Нацкомиссия внесла в список SKAM-проектов известного инвестора
Кто попал в список SKAM-проектов
- «LTVcapital/Zubkovsky Evhen»
- «Пилип Олійник»
В настоящее время список содержит 452 проекта. Их можно просмотреть на официальном сайте в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним
Пилип Олейник — профессиональный инвестор с 2015 года, формирует капитал в $1 млн за 7 лет.
Источник: Минфин
