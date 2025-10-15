Нацкомиссия внесла в список SKAM-проектов известного инвестора

НКЦБФР продолжает систематическую работу, направленную на защиту инвесторов и в очередной раз информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Кто попал в список SKAM-проектов

«LTVcapital/Zubkovsky Evhen»

«Пилип Олійник»

В настоящее время список содержит 452 проекта. Их можно просмотреть на официальном сайте в разделе «Защита прав инвесторов».

Напомним