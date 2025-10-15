Multi от Минфин
15 октября 2025, 12:30

Dyson, Kenwood и Sony: в 3 квартале зафиксировано рекордное количество ликвидаций иностранных бизнесов в рф

В июле-сентябре 2025 года произошло одно из рекордных количеств ликвидаций иностранных бизнесов в России с начала полномасштабного вторжения. Об этом говорится в мониторинге KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции/LeaveRussia», исследующего влияние выхода иностранного бизнеса на экономику рф.

В июле-сентябре 2025 года произошло одно из рекордных количеств ликвидаций иностранных бизнесов в России с начала полномасштабного вторжения.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ликвидация бизнеса

По данным KSE Institute, в третьем квартале полностью прекратили деятельность 23 международных компании, в том числе 13 из-за завершения ликвидации бизнеса и 4, инициировавших процесс ликвидации, 5 — путем продажи бизнеса, еще один случай касался захвата активов. В целом россию покинули 526 компаний.

Среди компаний, завершивших ликвидацию бизнеса, — известный британский производитель бытовой техники Dyson, американский концерн Rockwell Automation, специализирующийся на промышленной автоматизации, немецкая юридическо-аудиторская группа Rödl & Partner, производитель лабораторного оборудования Eppendorf SE, мексиканская компания Orbia Advance Corporation.

Также о завершении ликвидации объявили британская химическая компания Croda International, японский производитель аудио- и видеотехники JVC Kenwood, американская фармацевтическая компания Allergan, датский производитель медицинского оборудования Ambu, белорусская Good Lakk, немецкая компания Technoform, работающая в сфере строительных материалов, и литовский производитель оп.

Еще четыре компании находятся на этапе ликвидации: шведская Embracer Group (игровая индустрия), австрийская Lisec (производство стекла), французская Louis Dreyfus Company (сельское хозяйство и торговля сырьем) и финская Orion Pharma (фармацевтика).

Кроме того, россия инициировала захват активов французской компании Air Liquide стоимостью около $700 млн, а также арест бизнеса Airwork Group из Новой Зеландии, специализирующейся на авиаперевозках и техническом обслуживании самолетов.

Среди сделок по продаже активов — выход французского Alstom (транспортное машиностроение), американского Burger King, израильской девелоперской Fishman Group/Mirland Development, шведской Hilding Anders AB (производство мебели и матрасов) и лихтенштейнской Hilti (строительные инструменты).

По состоянию на начало октября 526 международных компаний (12,5%) полностью покинули российский рынок. Еще 1 377 компаний (32,6%) находятся в процессе выхода или сокращения деятельности, в то время как 2 315 компаний (54,9%) до сих пор работают в рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
