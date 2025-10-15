Multi от Минфин
15 октября 2025, 11:31

ЕБРР готовит новый кредит на 500 млн евро для «Нафтогаза»

ЕБРР готовит новый кредит в сумме 500 миллионов евро для НАК «Нафтогаз Украины» для срочной закупки газа на фоне усиленных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил вице-президент ЕБРР Маттео Патроне в интервью Kyiv Post.

ЕБРР готовит новый кредит в сумме 500 миллионов евро для НАК «Нафтогаз Украины» для срочной закупки газа на фоне усиленных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Мы уже готовим еще один пакет на 500 миллионов евро для НАК „Нафтогаз Украины“, чтобы покрыть срочный импорт газа. Однако это будет иметь настоящий эффект только при существенном вкладе доноров», — подчеркнул он.

Патроне отметил, что ЕБРР уже приступил к консультациям с партнерами Украины, чтобы помочь стране пройти отопительный сезон, но отказался поделиться конкретными планами.

Он сообщил, что новые проекты ЕБРР для отопительного сезона на фоне атак россии будут сосредоточены на развитии распределенной генерации и восстановлении поврежденных объектов энергетики.

«Это включает финансирование нескольких проектов, направленных на ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры и поддержку распределенного производства электроэнергии как напрямую, так и через наши банки-партнеры», — подчеркнул Патроне.

Он добавил, что новый пакет для «Нафтогаза» будет критически важен для обеспечения стабильного газоснабжения зимой, хотя его эффективность будет зависеть от существенных вкладов доноров.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в системе было достаточно энергии этой зимой. Но только при условии, что международные партнеры Украины и отечественный банковский сектор также усилят свою поддержку», — отметил Патроне.

По его словам, в 2025 году ЕБРР уже привлек 1,15 млрд евро ($1,3 млрд) в энергетический сектор Украины.

Источник: Минфин
