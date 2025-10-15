Отток из крипто-ETF достиг $750 млн, Tether запускает решение для создания криптокошельков: что нового

Tether запускает набор WDK: инструмент для массового создания криптокошельков

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, анонсировала запуск Wallet Development Kit (WDK) — набор с открытым кодом, предназначенный для упрощения и ускорения процесса создания кошельков для цифровых активов. Об этом сообщил генеральный директор фирмы Паоло Ардоино.

В состав WDK входит Starter Wallet — пример полнофункционального мобильного приложения, разработанного для платформ iOS и Android.

По словам Ардоино, этот проект должен продемонстрировать, как легко любой разработчик сможет создать и запустить собственный криптокошелек на основе предоставленного набора.

Ожидается, что решение будет запущено уже на этой неделе. Ранее Паоло Ардоино заявлял, что WDK имеет потенциал разрешить запуск триллионов некастодиальных криптовалютных кошельков, что свидетельствует о намерении Tether максимально упростить вход в криптоиндустрию для разработчиков.

Калифорния приняла закон о защите «забытых» криптоактивов от принудительной продажи

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом утвердил законопроект SB 822, устанавливающий новый порядок обращения с невостребованными цифровыми активами. Закон гарантирует, что штат не сможет автоматически продать или конвертировать криптовалюты собственников в наличные деньги, обеспечивая их сохранение в оригинальной форме.

Новый закон расширяет действие закона «О неистребованном имуществе» на цифровые активы, включая биткоин и Ethereum.

Согласно документу:

Передача штата: Криптовалюты, не использовавшиеся более трех лет на кастодиальных платформах, будут передаваться на хранение штата Калифорния.

Управление: Управлять этими активами будут лицензированные кастодиальные организации, обязанные соблюдать государственные стандарты безопасности.

Защита от ликвидации Государство может реализовать средства только в том случае, если собственник не появится в течение 18−20 месяцев после официального уведомления. Продажа допускается только после официального отчета Контроллера штата.

Сенатор Джош Беккер, автор законопроекта, отметил, что этот документ устраняет правовую неопределенность и приравнивает криптоактивы к другому нематериальному имуществу.

Инициативу приветствовали участники рынка. Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал назвал закон SB 822 «шагом к защите криптоинвестиций граждан Калифорнии», подчеркнув, что он предотвращает конфискацию или принудительную ликвидацию криптовалют без согласия собственников.

Закон вступает в силу в ближайшие месяцы и является первой подобной инициативой в США, направленной на защиту прав владельцев цифровых активов.

Масштабный отток из крипто-ETF: инвесторы вывели более $750 млн после коррекции рынка

После произошедшей на прошлой неделе волны массовых ликвидаций на криптовалютном рынке спотовые биржевые фонды (ETF) в США зафиксировали значительный отток капитала.

В первый торговый день после коррекции, 13 октября, чистый отток средств из биткоин- и Ethereum-ETF суммарно превысил $750 млн, составив $755 млн.

Биткоин-ETF:

Общий отток средств из фондов на базе первой криптовалюты составил $326,5 млн.

Наибольшие потери зафиксировали Grayscale GBTC ($145,4 млн.) и Bitwise BITB ($115,64 млн.).

Исключением стал IBIT от BlackRock, единственный привлекший приток в размере $60,36 млн.

Ethereum-ETF:

Результаты Ethereum-фондов были хуже: суммарный отток достиг $428,5 млн.

Антирекордсменом стал ETHA от BlackRock, из которого инвесторы вывели $310 млн.

Canaan представила экологическое решение для майнинга: акции взлетели на 40%

Акции китайского производителя ASIC-майнеров Canaan подскочили на 40% после того, как компания анонсировала новый экологичный проект. Инициатива предусматривает превращение сопутствующего нефтяного газа в электроэнергию, которая будет использоваться для майнинга биткоина и вычислений искусственного интеллекта (ИИ).

Canaan в партнерстве с компанией Aurora AZ Energy развернет установки Avalon A15 Pro общей стоимостью $2 млн. Эти установки будут генерировать 2,5 МВт мощности непосредственно на газовых месторождениях.

Ожидается, что использование такой модульной системы позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа (CO₂) на 12000−14000 метрических тонн.

Генеральный директор Canaan Нанген Чжан подчеркнул, что проект призван продемонстрировать, как неиспользуемые ранее энергетические ресурсы можно превращать в производительную энергию для распределенной инфраструктуры ИИ.

Инвесторы положительно отреагировали на эту новость: на закрытии торгов 13 октября акции Canaan выросли до $1,52, показав суточный рост на 40,09%. При этом ценные бумаги компании продолжили рост и к моменту закрытия торгов 14 октября уже составляли $1,80.