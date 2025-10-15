За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели более 37,1 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщает Укравтопром.
Топ-10 американских авто, которые чаще всего выбирают украинцы
Наибольшая доля из этого количества (43%) — электромобили.
- Бензиновые автомобили охватили 41%.
- Гибридному авто принадлежит — 8%.
- Дизельным — 5%.
- Автомобили с ГБО — 3%.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в этом году — 5,6 года.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США
- TESLA Model Y — 5301 ед.;
- TESLA Model 3 — 4520 ед.;
- FORD Escape — 2660 ед.;
- NISSAN Rogue — 1892 ед.;
- JEEP Cherokee — 1879 ед.
