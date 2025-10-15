NovaPay зарегистрировал очередной выпуск корпоративных облигаций на 100 млн. грн.

NovaPay зарегистрировал двенадцатый выпуск корпоративных облигаций — серии L на сумму 100 млн грн. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вместе с ним утвержден и проспект эмиссии ценных бумаг, об этом сообщает компания.
Подробности
В скором времени облигации серии L будут доступны для покупки непосредственно в приложении NovaPay.
Инвесторы смогут получить до 18% годовых, выбирая срок инвестиции от 1 до 12 месяцев. Процесс оформления занимает всего несколько минут, а все документы подписываются онлайн с помощью Действие.
По состоянию на октябрь 2025 г. инвестиции частных клиентов и бизнеса в облигации NovaPay уже превысили 2,2 млрд грн, а количество инвесторов достигло 6 480 клиентов.
Источник: Минфин
