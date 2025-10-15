Coinbase инвестирует в индийскую криптобиржу CoinDCX

Coinbase Global Inc заявила во вторник вечером, что инвестировала в криптовалютную биржу CoinDCX, отметив, что эта инвестиция направлена на расширение своего присутствия в Индии и на Ближнем Востоке, пишет investing.

Детали

Coinbase сообщила в своем блоге, что Индия и Ближний Восток «сыграют большую роль в будущем криптовалют», и что ее инвестиции в CoinDCX, которая является крупным игроком в этих регионах, направлены на то, чтобы воспользоваться этим бумом.

Coinbase не раскрыла сумму своих инвестиций.

Контекст

Сообщения, появившиеся ранее в этом году, показали, что Coinbase вела продвинутые переговоры о приобретении CoinDCX, особенно после того, как последняя пострадала от хакерской атаки на сумму $44 миллиона. Ожидалось, что сделка оценит CoinDCX менее чем в $1 миллиард.

Coinbase получила разрешение на предоставление услуг по торговле криптовалютами в Индии ранее в 2025 году. Но биржа в значительной степени отставала от таких конкурентов, как Binance, в освоении крупного индийского рынка криптовалют после неудачного запуска в начале 2022 года.

Индия лидирует в мире по внедрению криптовалют: по данным CoinLedger, к 2024 году в стране насчитывалось почти 119 миллионов держателей криптовалют.