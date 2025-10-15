Multi от Минфин
15 октября 2025, 8:37

К Дія.City присоединились уже более 2 800 компаний

Резидентами Дія.City по состоянию на 1 октября являются более 2800 компаний, которые прогнозируемо по итогам 2025 года уплатят 40 млрд грн налогов. Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам цифровой экономики Наталья Деникеева, передает Укринформ.

Резидентами Дія.

Подробности

«Сейчас у нас более 2 800 резидентов и мы уверенно двигаемся к тому, чтобы в I квартале 2026 года достичь цифры в 3 500 компаний. В общей сложности в компаниях-резидентах Дія.City работают более 127 тысяч специалистов, 67% из которых — на трудовых договорах, то есть официально оформлены в штат», — рассказала Деникеева.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что количество IT-компаний, избравших для резидентства Дія.City, оказалось вдвое меньше ожиданий, когда спецрежим создавался.

Это меньше вдвое, чем-то, на что мы рассчитывали. К тому же, сейчас этот режим расширен не только для классических ІТ-компаний, здесь зарегистрированы бизнесы, работающие в сфере оборонных технологий, по изготовлению протезов и тому подобное. Вместе с тем, мы все-таки видим в этом правовом режиме потенциал и хотим, чтобы он развивался. Несмотря на то, что его перспективы неоднозначно оцениваются нашими партнерами", — отметил депутат.

По словам замминистра, среди всех зарегистрированных компаний только 363 представляют сектор defense tech. Еженедельно к пространству присоединяется в среднем по 70 компаний и большинство из них представляют классический ІТ-сектор. Сейчас в Дія.City зарегистрировано 80% из 150 крупнейших представителей отрасли, однако еще остается значительное количество ФОП, которые не спешат становиться его резидентами.

«Мы понимаем, в какое время мы живем, так получается, что компаниям сложно структурироваться, поэтому юридических лиц у нас, к сожалению, гораздо больше, чем резидентов Дия. City, и этот факт надо учитывать», — добавила Деникеева.

Контекст

За прошлый год участники Дія.City уплатили более 18,2 млрд грн налогов. В этом году ожидаются поступления в бюджет на уровне 40 млрд. грн. А в 2026 году, по прогнозам Минцифры, — до 55 млрд грн.

Источник: Минфин
