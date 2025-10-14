В Украине ввели аварийные графики отключений электроэнергии в ряде областей

Вечером во вторник, 14 октября, в некоторых областях Украины были применены аварийные графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

«Из-за предопределенных предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме — в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях — применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

В Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители.

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) в настоящее время применяется три очереди почасовых отключений.

«Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах», — добавили в Укрэнерго.