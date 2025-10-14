Multi от Минфин
Oracle закупит 50 000 новых ИИ-чипов у AMD

Компания AMD, главный конкурент Nvidia на рынке процессоров для искусственного интеллекта, объявила о крупной сделке с Oracle. Технологический гигант развернет 50 000 новейших ИИ-чипов AMD MI450 в своих дата-центрах, начиная со следующего года. Это соглашение является еще одним подтверждением растущей роли AMD в гонке вооружений в сфере ИИ. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания AMD, главный конкурент Nvidia на рынке процессоров для искусственного интеллекта, объявила о крупной сделке с Oracle.

Детали соглашения и рыночный контекст

Согласно соглашению, Oracle начнет установку 50 000 полупроводников AMD в своих дата-центрах с третьего квартала 2026 года. Ожидается, что развертывание будет расширяться в 2027 году и далее. Важно, что системы будут полностью построены на компонентах AMD, включая центральные процессоры и сетевое оборудование.

Это объявление стало последним в «безумной гонке обязательств» со стороны крупных технологических компаний по развитию вычислительной инфраструктуры. Все они пытаются удовлетворить спрос на услуги ИИ, который, по их словам, стремительно растет.

AMD против Nvidia: борьба за доминирование

Это соглашение является весомой поддержкой для AMD в ее стремлении стать надежной альтернативой Nvidia, которая в настоящее время доминирует на рынке ИИ-процессоров. Хотя AMD все еще значительно уступает конкуренту по доле рынка — во втором квартале компания поставила около 100 000 ИИ-процессоров против 1,5 миллиона у Nvidia — она активно наращивает свои позиции.

Стратегия AMD заключается в том, чтобы, подобно Nvidia, предлагать клиентам не просто отдельные чипы, а комплексные компьютерные системы для дата-центров.

На фоне новости акции AMD выросли на 1,4%, тогда как акции Oracle упали на 4,1%.

Цепочка сделок в сфере ИИ

Сделка с Oracle является продолжением серии успешных контрактов для AMD. Ранее компания заключила долгосрочное партнерство с OpenAI на поставку вычислительных мощностей объемом 6 гигаватт. Это, в свою очередь, произошло после того, как OpenAI объявила об аналогичной сделке с Broadcom на 10 гигаватт.

