За 9 месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило около 55,9 млрд грн единого налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 11,4% или 5,7 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Единый налог: с начала года поступления в местные бюджеты выросли более чем на 11%
Больше всего бюджеты своих общин пополнили плательщики:
- Киева — 11,8 млрд грн,
- Днепропетровской области — почти 5 млрд грн,
- Львовской области — 4,6 млрд грн,
- Киевской области — 4,1 млрд. гривен.
В ГНС напомнили, что плательщики единого налога платят военный сбор.
Ставки военного сбора:
- ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).
- Предприниматели третьей группы — 1% от полученного дохода ежеквартально.
