Украина и ПРООН подписали соглашение на 16,5 млн евро для развития «зеленой» энергетики в соцсекторе

Министерство развития общин и территорий Украины и Программа развития ООН (ПРООН) в Украине подписали финансовое соглашение, официально начинающее реализацию программы «Решение в сфере возобновляемой энергии» (Renewable Energy Solutions, RES). Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Инициатива общей стоимостью 16,5 млн. евро предусматривает установку солнечных панелей, тепловых насосов и аккумуляторных систем на объектах социальной инфраструктуры — школах, больницах, детских садах — для обеспечения устойчивого, децентрализованного энергоснабжения и повышения энергонезависимости общественных зданий.

Финансовое соглашение подписали Первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум и заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис.

Программа внедряется ПРООН при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на основе Соглашения об инвестиционном гранте между ЕИБ и Украиной.

Финансирование осуществляется за счет гранта Федерального министерства экономики и защиты климата Германии (BMWK) в рамках Инициативы международного климатического финансирования (IKI). Партнерами программы также выступают GIZ и Минразвития.