Укрпочта запускает сеть собственных почтоматов

После нескольких лет попыток и сорванных контрактов Укрпочта наконец-то запускает собственную сеть почтоматов. Украинский производитель Modern Expo, имеющий более 27 лет опыта в создании решений для ритейла, выиграл тендер и уже до конца года установит первые 100 модулей — 70 в Киеве и 30 в Одессе, сообщает пресс-служба.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно в App Store и Google Play.

Почтоматы созданы по повышенным стандартам безопасности: они защищены от воды, пыли и механических повреждений, поэтому выдержат дождь и мороз. Конструкция — модульная: систему можно масштабировать от одного до десятков модулей, а базовая конфигурация имеет два блока по 15−20 ячеек каждый.

Уже в следующем году Укрпочта приступит к масштабированию сети по всей стране. Это очередной этап цифровой трансформации компании.

За последние два года Укрпочта доказала, что даже государственная структура может работать со скоростью частного бизнеса. Благодаря автоматизированным логистическим хабам, построенным во время войны, компания достигла 98% своевременных доставок — показателя, превышающего результаты FedEx и USPS. А новые экспресс-окна, запущенные в отделениях, уже сократили время обслуживания клиентов на несколько минут.

«Мы не просто строим почтоматы. Мы строим систему, в которой удобство, быстрота и доверие — не обещания, а стандарт», — добавляет Игорь Смелянский.

Почтоматы станут еще одним шагом к ощущаемому с первого клика сервису, который создается здесь, в Украине.