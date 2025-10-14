Пекин ужесточает торговое противостояние: Китай ввел санкции против американских судостроительных компаний

Правительство Китая объявило о введении санкций против пяти американских дочерних компаний южнокорейской группы Hanwha Ocean, являющейся одним из крупнейших судостроителей в мире. Об этом сообщило Министерство торговли Китая.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины санкций

Санкции связаны с подозрением в участии американских филиалов Hanwha в действиях, направленных против интересов Китая.

«Американские филиалы Hanwha Marine & Offshore Corporation принимали участие в расследовании правительства США, угрожающего суверенитету и интересам Китая. В связи с этим китайские власти решили внести пять дочерних компаний в список ненадежных организаций и применить к ним соответствующие контрмеры», — говорится в заявлении Минторгов.

Теперь китайским юридическим и физическим лицам запрещено любое сотрудничество или взаимодействие с этими подразделениями Hanwha.

В то же время Пекин инициировал собственное расследование по протекционистским мерам США в сфере морских перевозок. Цель расследования — оценить возможное негативное влияние американской политики на китайское судостроение и установить компании, способствовавшие введению Вашингтоном дискриминационных мер.

Обострение конфликта США и Китая

Шаги Китая стали ответом на недавнюю активизацию торгового противостояния США. Накануне президент Дональд Трамп объявил о:

Введение дополнительных 100% тарифов на импорт из Китая.

Новые ограничения на экспорт критически важного программного обеспечения, которые вступят в силу с 1 ноября.

Трамп также угрожает Китаю ограничением экспорта запчастей для самолетов Boeing в ответ на китайские санкции.